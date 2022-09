Lali recibió unas peculiares preguntas del público en El Hormiguero

Lali Espósito viene de ser una topadora y arrasadora en ventas de entradas para su Disciplina Tour, este año estrena su tercera temporada en Sky Rojo, la salida de El fin del amor, la serie en la que interpreta a Támara Tenembaum, y su futuro laboral que se encuentra encaminado para el lado de España dado que fue contratada para ser columnista del programa más exitoso de allí, El Hormiguero.

La artista visitó nuevamente el talk show a días de reencontrarse con su público de Madrid (22 de septiembre), Málaga (24 y 25 de septiembre) y en Barcelona (26 de septiembre), por última vez como una invitada especial más, dado que la próxima ya irá una vez por mes para responder consultas del público.

Pablo Motos inauguró junto a Lali la sección 'Life Coach' que consiste en que ella debe responder los mails del público con temas referidos a la sexualidad, a la diversidad de género, a deseos sexuales, entre tantos otros temas más eso sí está en uno querer decir públicamente quién se esconde detrás de la pantalla o andar bajo el anonimato constante.

La vez pasada compartió el estudio con el conductor y allí hicieron juegos, conversaron sobre su presente laboral, su reciente canción 2 son 3, le ha enseñado a hacer fernet (como ya hemos visto previamente) y tuvo la tarea de responder como una consultora más sobre diferentes cuestiones...

El punto es que la cosa se puso picante debido a los mensajes mega polémicos a los que tenía que responder Lali y aquí te los compartimos:

La primera consulta hacía referencia a un joven que estaba sintiendo cosas por la novia de su papá y la controversia que lo quiere mucho a lo que Lali le respondió: "Mirá persona anónima que le gusta la novia del padre... yo soy políticamente incorrecta. Hay una parte de mi cerebro que dice 'dale para adelante negri, no pasa nada la vida es una... y otra que dice 'es tu viejo es un monton', el problablemente esté en un momento de su vida que le interesa otra parte del amor (quiero imaginar), pero respeta a tu papá, yo te diría que si podes contenerte lo hagas ahora si no... te recomiendo una canción que es mía que se llama 2 son 3", opinó con humor sobre su último single que hace referencia a probar el deseo sexual multitudinario.

A lo que Pablo pregunta si hay que cumplir todas las fantasías y esta le responde: "En general sí, hay algunos pequeños límites con lo afectivo que hay que '°Analizar la situación un poco'.

Al recibir la segunda pregunta desopilante en modo de belleza sobre una mujer que era negada a asistir a la boda de su hermana por exhibir sus pelos de axila, Lali se sinceró frente a aquella cuestión: "Este es un tema muy importante, delicado y actualidad. Está buenísimo que nos llegue esta consulta porque... yo por mi trabajo soy mucho menos libre de lo que quisiera con mis pelos. Estoy siempre hiper depilada y vos decis '¿Por qué las mujeres pasamos por esto? Es una cuestión de toda la vida en que a la mujer la dejan como que tiene que ser pulcra", empezó opinando.

Luego se refirió a que ese pedido no es lo mismo si fuera para un hombre: "En cambio que el pelo en pecho de un hombre es sexy, tenemos esa idea errada, sumó.

"Yo sigo luchando contra mi propio prejuicio, el personal, el de querer mis pelos. Yo también tengo épocas en que dijo 'a tomar por c... todo' y épocas en las que no", se sinceró.

Y volviendo a la union de hermandad e intentar derribar aquel prejuicio mirando a la cámara le respondió: "Yo creo que si tu hermana... me estas hablando de tu hermana uno de los seres quizá aunque sean muy distintas, no tengo dudas que son de las personas que más se quieren en la vida, es hermoso que un hermano tenga un momento de felicidad y se case. Pero ella le tendría que hacer muy feliz que vos estés ahi: con pelos, sin pelos, alta, gorda, flaca... nada de eso importa y creo que si algo estamos perdiendo como sociedad es que uno tiene que estar bien con uno mismo e importarle quien uno es", expresó.

Y ya más por el final bromeó con lo que le puede llegar a responder la hermana: "Decile que se deje de joder y que te reciba con tu vestido, con tus piernas llena de pelos porque eso es lo que sos y así te sentis cómoda y feliz.

La última carta giraba en torno a un joven quién confesó que solía ver porno para inspirarse pero la sorpresa vino después dado que esa joven tatuada que vio en una versión en español resultó ser la novia abogada de su mejor amigo y quería contarle a que se dedicaba la actriz de triple X, a lo que Lali fue tajante con su postura: "Mirá que rápido te lo contesto, no te podes meter en sus asuntos primero porque ya de por sí estás juzgando a esa persona por haber hecho un video sexual y no tiene nada de malo, si lo hizo por trabajo y vos como consumidor lo viste justo te tocó... pero está en la intimidad de tu amigo con ella que tipo de vínculo tienen. Capaz tu amigo es el que no te contó a vos, a qué se dedicaba... en todo caso es una decisión de ella

"2 SON 3 es más profundo que hablar sobre un trío"

Lali también ha habló de su último single sacado hace poco nada más pero que ha generado gran revuelo.

"Uno escucha la canción 'Mejor que dos son tres, me aburre el singular probemos esta vez la suerte del impar' y vos piensas que me quise hacer la poeta pero en realidad estoy hablando de trío, bueno no, es mucho más profundo si ves el videoclip notarás que hay una clave más conceptual, no es simplemente lo banal de decir de hacer un trío si no que pasa al decirlo, con expresarlo, ponerlo sobre la mesa en una pareja", explicó acerca de la construcción de la canción en imágenes.

A su vez los fans se sumaron a la tendencia #LaliEH y desde sus dispositivos iban comentando la pasada de la diva del pop allí presente y otros que se acercaban al estudio para tener un rato con su idola.