Isabel Macedo compartió fotos de su hija Julia y la comparó con su niñez

Isabel Macedo se convirtió en madre por segunda vez. Su alegría ante esto es algo que no puede ocultar y le gusta mostrar en sus redes sociales a la pequeña. En esta oportunidad, se tomó el tiempo para compartir una foto de su hija y también una de ella misma cuando era chica. Ante esto, sorprendió a todos por el increíble parecido que hay entre madre y bebé.

La niña de la actriz tiene tan solo 3 meses de vida. Es producto del amor entre ella y Juan Manuel Urtubey, quienes se convirtieron en padres nuevamente, ya que en 2018 tuvieron a Isabelita. Vale aclarar que el político tiene cuatro hijos de un matrimonio anterior: Marcos, Lucas, Mateo y Juana.

La presentación de la pequeña se dio mediante las redes sociales de los padres y familiares, luego de tenerla en un hospital de la provincia de Salta. Además, en las distintas cuentas de Instagram de los padres, mostraron cómo fue el primer encuentro con Isabelita.

De esta manera, Isabel Macedo se encarga de mostrar de manera constante cómo es el crecimiento de su hija paso a paso. Por eso, en esta oportunidad, mostró una imagen de cuando ella era chica y una de su actual hija.

"Encontré esta foto de cuando yo era bebita... Saquen sus propias conclusiones", comentó la actriz en sus redes sociales. A raíz de esto, le comenzaron a caer distintos mensajes de sus seguidores, los cuales se sorprendían por el increíble parecido que hay entre ellas.

Por otra parte, pese a estar actualmente abocada a la crianza de sus hijas, mencionó que no ve con malos ojos volver a trabajar junto a Cris Morena: "Si me llama le digo que sí ayer, me encantaría, antes de que suene el teléfono le digo que sí sin atenderla. Ya estoy lista para volver a trabajar".

"Es un país que pasa un momento muy difícil, las cosas igualmente van saliendo y son más que cuando hubo pandemia. No hay miles de proyectos, pero hay. Lo que me está pasando es que me llegan cosas que todavía no me fascinan en este momento", reveló, en diálogo con Catalina Dlugi, respecto a por qué no volvió al ruedo.

"Ganas no me faltan. Yo extraño mucho, es lo que más me gusta hacer en la vida, es otra felicidad. Yo creo que también la felicidad de hacer lo que te gusta, se te nota en el cuerpo, en el alma y en tu vida", expresó dejando en claro que tarde o temprano volverá a trabajar.