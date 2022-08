Cómo fue el accidente doméstico de Isabel Macedo que sufrió en Salta

Sumida en el ritmo vertiginoso de cuidar a una beba recién nacida, más una pequeña de cinco años y a la vez preparar actividades laborales, Isabel Macedo perdió un segundo la concentración y cayó en las garras de un accidente casero, que le dejó una cicatriz.

La actriz saltó a sus redes sociales para exhibir la secuela de un descuido, de un movimiento en falso que le provocó una quemadura en el cuello. Con total honestidad y sobre todo mucho humor, la esposa de Juan Manuel Urtubey decidió compartir esta experiencia.

El hecho ocurrió en la comodidad de su hogar en Salta, en plenos preparativos para viajar a Mendoza para abrir un nuevo local de su marca de ropa. En ese contexto, Isabel intentó hacer malabares para ajustar su peinado, para aportarle un toque distinto.

Entonces, Macedo prendió la cámara de su celular y le contó a sus followers: "Algo que no les conté es que el día en que tenía que irme a Mendoza me pasó esto". Así direccionó la lente a su cuello para capturar una mancha que le quedó en la piel en el flanco izquierdo de su cuello.

Para añadir más detalles, la ex de Facundo Arana sostuvo: "No, no es un chupón, me quemé con la buclera. Estaba toda contenta porque iba con mi socia, la chiquita y mi marido a conocer el local de Mendoza y bueno, acá está el resultado: quería estar linda y me quemé con la buclera"

.Respecto a la escena precisa, al momento exacto en que aconteció el percance, ese accidente, Isabel narró: "Me estaba peinando y la chiquita empezó a llorar porque quería comer, me enredé con el cable y apoyé la buclera en el cuello y este es el resultado".

Por suerte, la bella artista pudo identificar rápidamente el dolor y evitó que la quemadura alcanzara un grado superior, para que solamente se transforme en una anécdota divertida, que pudo compartir con sus miles de seguidores de redes sociales.