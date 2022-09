Cuánto ganó Cinthia Fernández en el casino después de gastar 100 mil pesos en el supermercado

Cinthia Fernández mostró toda su indignación hace unos días cuando contó que gastó 100 mil pesos en el supermercado. Visiblemente enojada por la disparada de los precios, la panelista televisiva buscó recuperar algo de dinero en apuestas online.



Fue así como, sentada en el living de su casa, agarró la notebook y escribió: “Ya que todo el mundo se ocupa de la compra de mi super, tengo que recuperar. Vamos con la depresión post supermercado. Vamos a ver si recupero un toque de la que gasté ayer”.





En ese momento, la bailarina decidió ir por la ruleta, que es lo que más le gusta, contó. Para entrar en calor, Cinthia puso en juego 200 pesos y se llevó 400. “Nada mal, algo es algo. Le pegué al color”, describió.



Pero no fue todo, ya que decidió ir por más y repitió la apuesta. “Vamos, carajo”, celebró una ganancia de 7.200 pesos. Al ver que era su día de suerte, insistió y ganó 7.200 pesos más. “14.800 gané hoy”, escribió eufórica.



Cinthia Fernández había salido con una mezcla de espanto e indignación del supermercado, dado que le pareció una locura gastar 100 mil pesos en la compra mensual. Al aire en Momento D, ciclo donde se desempeña como panelista, mostró la lista y se rió al reconocer cuál es su única debilidad en las góndolas.



“¿No te parece mucho 12 tarros de café?”, le preguntó Fabián Doman. “Compro mayorista, tomo mucho café. ¿Sabés lo que me dura? Desde el año pasado no compraba. No fumo, no chupo, el único vicio que tengo es el café de chocolate”, contó Cinthia.





Asimismo, la mediática contó que algunos productos pueden llegar a rendirle por 60 días o más, como es el caso del aceite. “La última vez que fui, hace dos meses y medio, había pagado 60 y pico”, reveló. “Es una guasada lo que aumentó, pero compro en horma, lo divido y lo freezo”, explicó Cinthia.



Por último, ante el asombro de sus compañeros por comprar gaseosas en lata y no en botella, señaló que las prefiere en ese formato para las viandas de sus tres hijas. “Sólo se las doy los viernes”, concluyó.