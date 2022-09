Sale a la luz de qué se habría quejado Coti Sorokin de Cande Tinelli

Este martes, Cande Tinelli rompió el silencio en un móvil con LAM (América), y confirmó su ruptura con Coti Sorokin. Mientras tanto, desde Roma, el conductor Ángel de Brito dio a conocer de que se habría quejado el cantautor sobre su vida con la influencer.

"En otro orden de cosas, Cande Tinelli le dio salida a Coti por su ego enorme, parece que era infumable y se quejaba de los viajes que hacía con su familia", escribió el líder de LAM desde su cuenta de Twitter.

En la nota que Cande Tinelli dio con el mencionado programa de chimentos y espectáculos, la "it girl" no dudó en afirmar que de momento se encuentra distanciada de Coti Sorokin.

"Hay un impasse, esta todo bien igual, pero prefiero no hablar", expresó Cande Tinelli sin esquivar el tema, pero intentando no entrar en detalles.

Luego, la entrevistada se encargó de dejar en claro que no se encuentra abrumada por la situación. "Me siento bien conmigo misma, que es lo más importante. Me agarró bien parada", remarcó Cande Tinelli.

Además, la hija de Marcelo Tinelli explicó por qué no acompañó a Coti Sorokin en sus presentaciones en España. "Él estuvo con la gira. Ahora volvió, se tenía que ir por esos compromisos. Yo me quise quedar porque me quería comprometer con mi viejo, el laburo. Quería ser responsable y estar hasta el final, si es que se puede", enfatizó Cande.

Llegado el momento de comentar los posteos recientes de Coti Sorokin, la influencer disparó filosa: “Está muy posteador… Es que los hombres son tan bolu...”.