Las imágenes del furor bailable que desató Dua Lipa en su primer show en Buenos Aires

Este martes, se vivió en Buenos Aires el primer y esperado show de Dua Lipa en Argentina, y la estrella pop contagió su furor bailable a los miles de asistentes que se dieron cita en el Campo Argentina de Polo .

A puro pulso electropop, con aires retro de música disco, Dua Lipa conquistó a los fans de nuestro país con un set de hits que todos disfrutaron desde el comienzo hasta el final del concierto.

En la previa de su desembarco en el escenario, la cantante había recorrido algunos puntos turísticos de la ciudad de Buenos Aires y se había mostrado muy afectuosa con sus seguidores, firmando autógrafos y tomándose algunas selfies con ellos.

Gran parte del show estuvo dedicado a recorrer las canciones de su exitoso álbum Future Nostalgia, aunque también hubo margen para algún hit de la primera etapa de la trayectoria de Dua Lipa.

Dua Lipa en Buenos Aires. Foto: Gustavo Gavotti (Infobae).

Con notable puntualidad, la artista pisó el escenario a las 21:30 luciendo un conjunto verde esmeralda, con su estampa de esbelta modelo, Dua Lipa desgranó canciones como Physical, New rules y Love again. Acompañada por sus bailarines, y los músicos en segundo plano, la cantante fue subiendo la temperatura del Campo de Polo Argentino que no paró de corear sus canciones.

Noticias Relacionadas Los primeros posteos de Dua Lipa en Buenos Aires y el emblemático restaurante que eligió para almorzar en Palermo

Pretty please y Be the one fueron algunos de los momentos fuertes del primer bloque de la presentación de Dua Lipa en Buenos Aires, que en varios momentos deslizó comentarios en castellano a su público.

Tras un primer interludio, la artista luce brillos en su outfit y acierta con temas como Good in bed, Fever y Boys will be boys. La multitud no paró de bailar y corear los hits, que se multiplicaron en el tercer bloque del espectáculo, ya con Dua Lipa luciendo un audaz diseño en tono fucsia.

En ese broche final se destacaron, Cold heart. el himno dance que grabó con Elton John, y los bises fueron con Future Nostalgia, Levitating y Don’t start now. Una noche para el recuerdo, a puro pulso de baile y alegría.