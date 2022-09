La tremenda respuesta de Zaira Nara cuando le preguntaron por su marido

Si bien Zaira Nara suele mostrarse sonriente y bien dispuesta a responder a los cronistas, la morocha tiene el norte claro cuando se trata de poner un límite. Especialmente, cuando desde el otro lado intentan saber un poco más sobre su vida privada.

A Zaira no le gusta que se sepa lo que pasa puertas adentro de su casa, en su matrimonio con Jakob Von Plessen. Una relación que pasó por un período tormentoso en el último tiempo, signado por una crisis de pareja que aparentemente superaron y dejaron atrás con un romántico viaje a las playas de Grecia.

Y de vuelta en Buenos Aires después de acompañar a su hermana Wanda a Miami a abrir su primer local de make-up en la ciudad de Florida, Zaira descolocó al notero de Implacables cuando quiso ir más allá con una de sus preguntas.

Después de hablar largo y tendido sobre su hermana, que cerró en Turquía un jugoso pase de Mauro Icardi para jugar en el club Galatasaray, la morocha dejó en claro que no está dispuesta a abrir su intimidad y la del padre de sus hijos Malaika y Viggo ante un micrófono.

"En el amor, con tu pareja, ¿todo perfecto? ¿Todo bárbaro?", indagó Diego Bouvet, el enviado de Implacables. "Sí, todo bárbaro", dijo ella, elusiva. Entonces el periodista la pinchó: "Si querés, peleate, así también te preguntamos a vos".

¿Y qué dijo Zaira? "No, está bien. Prefiero que me sigan preguntando por Wanda", contestó la modelo, que en los últimos días se peleó fuerte con el notero de Intrusos por sus reiteradas preguntas sobre su hermana, que quería sonsacarle más datos sobre la relación de la rubia con Icardi.

"No, chicos, hay cosas que yo no necesito preguntar. No tengo que preguntar ciertas cosas, porque estamos todo el tiempo hablando de todo", contestó ella, ofuscada, cuando Alejandro Guatti insistió en cómo los había visto en Miami luego de las versiones de separación.

"Se mostraron juntos y muy bien en Miami. La acompañó. Fue un gesto, ese….", mencionó el cronista, y ella lo frenó en seco, indignada: "No sé, decilo vos. Están buscando mierda. Los viste lindos, y yo también. Divinos. Felices".

"Mis amores", fue el mensaje que Zaira escribió en sus redes en julio para dar a entender que la crisis con su marido había quedado atrás. Toda una declaración que Zai sumó a una foto donde aparecía con sus hijos y Von Plessen frente a un castillo en Italia.