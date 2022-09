Revelan por qué Karina La Princesita se enojó con su público en un show en Corrientes

Karina La Princesita vivió un momento realmente incómodo durante un show que brindó en la provincia de Corrientes. Allí, la cantante se enojó con algunos fanáticos de la banda “Yiyo y los chicos 10”.



Sucede que los fanáticos de dicha banda no paraban de gritar el nombre del grupo en plena presentación de la cantante, algo que la hizo enojar mucho al punto de tener que parar el show para enfrentarlos.





“Desde el 2005 vengo acá y siempre fueron muy respetuosos conmigo, como yo con ustedes. Siempre espero lo mismo. Y a los hombres que están gritando, bajen un cambio porque no me achico”, expresó Karina.



Luego de ese incómodo episodio, Karina fue entrevistada por LAM, en donde contó cómo vivió esa situación tan lamentable. “Mucha gente que va hace años a mi show me dijo: ‘Perdón que no vamos, pero nos da miedo la gente que lleva tal grupo’”, contó.



De esa manera, la popular cantante dejó entrever que el problema de todo había sido los fanáticos de la banda “Yiyo y los chicos 10”, el grupo con el que compartió escenario en Corrientes.



“La gente decía: ‘La anterior vez mataron a alguien o golpearon al otro’. Entonces, nos llamó mucho la atención. Y sí, la pasamos medio mal”, reveló. “Con los chicos de la banda está todo bien”, aclaró Karina.





Por otra parte, superado el mal momento, Karina formó parte del comienzo de “¿Quién es la máscara?”, la nueva apuesta de Telefe. En el programa conducido por Natalia Oreiro, la cantante cumple el rol de “investigadora”, junto a Lizi Tagliani, Roberto Moldavski y Wanda Nara.



Las cuatro celebridades deberán descubrir quién se esconde detrás de la máscara después de hacer una serie de preguntas. Entre los participantes se sabe que van a estar desde cantantes, futbolistas y varias celebridades del mundo del espectáculo.