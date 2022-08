Karina reveló estar cansada que le digan "Princesita" y confesó cómo querría que la llamen

Karina La Princesita estuvo como invitada al living de Cortá por Lozano. Durante la charla, la cantante repasó su carrera y reveló que ya no se siente a gusto con su apodo.

"¿Estás harta de que te llamen ‘La Princesita’?", le consultó Verónica Lozano y la respuesta sorprendió a la conductora. "Sí, estoy harta porque no me lo puse y ya estoy grande, me siento grande para el ‘sita’". "Estas para reina mi amor". le contestó Vero, fiel a su estilo.

Ante la revelación, Costa, una de las panelistas del programa, preguntó: "Si vos cuando empezaste eras la princesita, ¿quién era la reina para vos?"·. Y la cantante contestó que admiraba a Selena y a Gilda.

Sobre si le gustaría que la apodaran de ahora en más como la reina, dijo que eso no le importa: "Le pusieron a Ángela (Leiva) el nombre y lo respeto, por eso no digo que la reina soy yo, no importa el título sino lo que suceda en tu carrera y ya".

Entre otros temas, le consultaron a Karina sobre el festejo por los 15 años de su hija, Sol Cwirkaluk, y su relación con su ex pareja, El Polaco. "Hoy con el Polaco ya está todo bien. ¿Cómo fue la fiesta?", le preguntó Vero. "Fue todo bien. ¿Viste cómo es el Polaco? Es un loco. Estábamos ahí diciéndole 'calmate'. Con Sol le dijimos 'esto, hoy, por favor, no'. Y no lo cumplió".

Karina y El Polaco en el festejo por los 15 años de su hija.

"¿Se puede saber?", le retrucó intrigada. Y Karina contestó: "Sí, Sol le dijo 'por favor, no agarres el micrófono, no cantes y no la hagas cantar a mamá'. Él agarró el micrófono, animó la fiesta y se puso a cantar".

"El pedido de Sol fue 'hoy soy yo, ustedes no'. Cuando se fue, me dijo 'me arruinó la fiesta'. Pero después se le pasó, porque fue una fiesta hermosa", concluyó La Princesita.