La tremenda estafa en la que estuvo a punto de caer Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli vivió una verdadera odisea en su objetivo de encontrarle figuritas del Mundial a su hijo Lolo, tanto es así que en su desesperación estuvo a punto de caer en una estafa, pero finalmente terminó cambiándolas.



El pasado 29 de agosto, el conductor había mostrado en sus redes sociales la felicidad de Lolo, su hijo menor, luego de que le tocara la figurita de Lionel Messi, la que todos quieren tener, para pegar en el álbum del Mundial de Qatar.





Como era preverse, la cosa no terminó allí y el niño, lejos de conformarse, quiere completar el álbum. En este contexto, Tinelli se enfrentó con una seria dificultad que atraviesan todos los padres y madres: la falta de figuritas en los kioscos.



En el afán de ayudar a su hijo Lolo, el conductor le pidió a los jurados de Cantá Conmigo Ahora que llevaran figuritas para poder cambiar. Así fue como Magui Olave llegó e intercambió algunas con él.



“Señores, yo ya traje figuritas para intercambiar con Magui Olave, impresionante. El otro día hicimos un intercambio de chats. Yo conseguí siete figuritas para el hijo de Magui y ella le consiguió a Lolo 34 figuritas de un total de 38 que le faltaban”, contó Tinelli.



Luego de esto, el conductor reveló que estuvo a punto de ser estafado. “Había un turo, lo voy a decir públicamente, que lo llamé por teléfono y en la reventa me dijo que valía dos lucas cada figurita”, contó.





“Le dije métetelas en el… Me salvó Magui. Con estas 34 me ahorré 68 lucas. Gracias, me salvaste la vida”, agregó un indignado Marcelo Tinelli ante el intento de aprovechamiento por la desesperación por obtener las figuritas que le faltan.



“Yo traje acá siete figuritas. Me siento una porquería intercambiando 7 contra 34, pero bueno, señor (Fede) Hoppe, llévele las siete figuritas porque Lolo está esperando las 34. Espero que le sirvan las siete”, concluyó el conductor.