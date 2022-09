La reacción de Lali Espósito al supuesto ataque de furia que le adjudican por la final de La Voz Argentina

Tras la final de La Voz Argentina (Telefe), en la que fue consagrado como ganador Yhosva Montoya, del Team Soledad, trascendió que Lali Espósito se habría enojado porque no resultó ganadora Ángela Navarro, concursante que ella patrocinaba. Sin embargo, la cantante salió a aclarar los tantos respecto a un furioso audio que le atribuyeron como reacción al resultado el popular certamen de canto.

En el programa Mañanísima (Ciudad Magazine), difundieron el audio en cuestión que resultó ser en realidad un fragmento de la comedia Permitidos, película que Lali Espósito protagonizó hace unos años.

“No quiero hablar ahora porque no me siento bien. Y prefiero no decir nada. Caliente es poco”, dice en un momento Lali Espósito en el audio que fue tomado de manera equívoca como una furiosa reacción a la votación final de La Voz Argentina, aunque en realidad es un pasaje de un film dirigido por Ariel Winograd que ella estelarizó.

“Si te llenan la ciudad con carteles con minas en pelo..., todo el tiempo, pero todo el tiempo. Qué pretenden loco, que uno maneje al palo todo el día”, se la escucha decir a Lali en otro momento del audio que pertenece a la película Permitidos y que le atribuyeron a una presunta situación de indignación de la artista por la final de La Voz Argentina.

“Me reí fuerte porque es un fragmento de la película Permitidos (que si no la vieron la recomiendo)", aclaró Lali Espósito desde su cuenta de Twitter.

Luego agregó contundente: "Pero después de reírme me preocupa pensar que haya gente que ‘informe’ así... Media pila che (me sigo riendo ahora...)”.

En la escena de la comedia cinematográfica, el personaje que interpretó Lali Espósito tenía un accidente de tránsito y estallaba de furia. “Cómo no te vas a casi matar si te llenan de carteles por toda la ciudad con minas en pelotas todo el tiempo, pero todo el tiempo. ¿Qué pretenden? ¿Qué uno maneja al palo todo el día?”, dice el fragmento original del film.