Por qué se odian Luciana Salazar y Mariana Brey: "Andrés Calamaro estuvo en el medio de..."

Luciana Salazar se mostró bien predispuesta a la hora de hablar con el móvil de Socios del Espectáculos. Sin embargo, cuando la invitaron al piso no pudo contener sus ganas de expresar los motivos por los cuales no lo hacía: Mariana Brey.

La relación entre ella está rota, si bien hasta ese entonces se desconocían los motivos, era público que existía un malestar entre la periodista y la modelo. A raíz de la nota que le estaban haciendo, no pudo ocultar su malestar con Mariana Brey y reveló que Andrés Calamaro podría tener que ver con el asunto.

"En el programa tengo contradicciones con alguna porque a veces se pasa de tono. Te soy sincera, me parece que a Mariana le quedó algo... que en realidad, yo me enteré por ella", tiró la modelo haciendo alusión a que no tenía muy en claro los motivos que despiertan el odio de la periodista hacia ella.

Pero explicó los motivos por los cuales sus sospechas son esas: "Ella una vez me contó hace muchos años que mientras ella estaba con un cantante, Andrés Calamaro, vio que él me mensajeaba. Yo la verdad que ni sabía la historia de él y nunca pasó nada con Calamaro”.

“Sí reconozco que en algún momento me escribía. Desde ahí que yo sentí que me atacó siempre, aparte con cosas físicas, con cosas que no dan hacerle a una mujer... Meterse con mi hija, ella es mamá también”, apuntó Luciana Salazar mostrando su malestar debido a que se mete con su familia.

“Si ella el día de mañana tuviera un problema como el mío, Dios quiera que no, tenés que solidarizarte, empatizar. Pero bueno, cada uno elige para qué lado ir y ella eligió creerle a Redrado", opinó respecto a la postura que tomó ante su separación y la difícil separación.

La respuesta de Mariana Brey no tardó en llegar: "Me parece que se transformó en una obsesión. Ella tiene sus argumentos y yo los escucho. Según dice, tiene que ver con cuestiones de contratos firmados que él habría dejado de cumplir (Martín Redrado) y también siente que la hace quedar como una mentirosa”.

Por lo pronto, la relación está rota y parece no tener vuelta atrás, por lo menos por ahora. Pese a este conflicto, ¿aceptará Luciana Salazar la invitación al piso de Socios del Espectáculo?