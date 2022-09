La Sole cruzó a quienes la criticaron y reveló quién quiere que gane en La Voz Argentina

La Voz Argentina se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Sin embargo, hace algunos días se desató un gran escándalo cuando Julia Ferrón, confesó el calvario que vivió en el ciclo: "Mirá, yo siempre resalté el tema de que la producción me había tratado muy bien y eso".

"Pero hablando con alguien de ahí, me enteré hace unos 15 días que ya se sabía quién iba a ganar. Yo más o menos me inclino y ustedes se deben imaginar de quién se trata. Lo dejo a criterio de toda la gente. Se veía cierta preferencia y favoritismo. Yo sé que de todo lo que yo recorrí, ninguno de ellos lo hicieron", agregó.

Y continuó: "Son todos muy chicos. Se generó un ambiente incómodo. Yo creo que esto de la música no tiene edad. Fue discriminación eso. Vos ves el team de Mau y Ricky y son todas chicas muñequitas o los chicos... Se busca un producto para después venderlo. Mercedes Sosa en esta época hubiera quedado en la nada. La hubieran dejado a un costado por su estética".

"Estoy agradecida porque se me dio una oportunidad muy linda y me trataron bien. Fue una experiencia muy linda más allá de todo lo que pasa después. La producción no quería que yo dejara el hotel, pero me pegué una escapada para dar un show", confesó a corazón abierto Julia.

Eso no fue todo porque lanzó: "Yo tengo que darle de comer a mi hijo, tengo que dejar dinero. Y esas cosas...son demasiados estrictos. No se ponen a pensar que uno tiene una vida y un montón de cosas para resolver. Yo valoré cada instancia y estoy muy agradecida con todos".

Ahora bien, quien recibió varias críticas en esta edición fue nada más ni nada menos que La Sole. Sin embargo, la cantante salió a cruzar a quienes le lanzaron malos comentarios y como si fuera poco, reveló quién sería el indicado para ganar en La Voz Argentina.

"En el mundo de la música, todavía somos menos las mujeres que los varones, si bien todavía falta un montón, siento que pronto eso va a cambiar. El público femenino tiene otras fantasías con el cantante varón, el proceso es lento, pero creo que este año hay muchas más chances de que gane una mujer", reveló.

Y finalizó: "De verdad, pienso que este año se puede dar. A mí también me han criticado mucho por elegir más varones. Pero también lo hago porque sé que puedo ganar".