Ángela Torres reveló los motivos por los que se separó de Fran Rizzaro

Ángela Torres es una de las jóvenes actrices argentinas que mantiene un bajo perfil mediático y cada vez que es noticia es por su carrera. Pocas veces dio entrevista, pero cada vez que lo hizo, sorprendió con los detalles de su vida privada. Hace un tiempo en diálogo con Filo News sorprendió al hablar sobre su vida amorosa.

Fue en el 2020 cuando contó que se encotraba sola: "Estoy bien, tranquila, sola, aprendiendo a conocerme, estoy convirtiéndome en mujer, que es un proceso bastante interesante que requiere energía, focalizada a crecer, tranquila; estoy muy feliz, en un buen momento".

"Mi energía estaba como demasiado dividida en mi trabajo y mi pareja, no había energía para mí. El día que ya haya llegado a cierto punto y preparada, volvería a estar en pareja, en este momento no lo elijo. ¿Volver? El tiempo lo dirá; pero sí, por qué no, claro que sí", confesó.

Ángela también hablo sobre el amor y sus libertades: "Yo creo que en mi generación lo que hay, lo que está más presente es el cuestionarse eso. Cuestionarse el amor, el cuestionarse el amar. El animarse a preguntarse las cosas que sabes que ya tienes en la cabeza desde que eres chiquito porque te las van metiendo, como eso de que el amor es que amas a alguien y no estés con otra persona".

"Yo lo único que hago es cuestionarme eso. Para mí, ¿amar a una persona significa que no puedo compartir con otra? ¿Amar a otra persona significa reprimir mi deseo? No, en mi caso siento que no, que no significa eso. Pero bueno, es algo que práctico y de lo que aprendo día a día. Y sigo viviendo en un mundo donde el amor romántico triunfa por momentos", reveló.

Ahora bien, hace tiempo Ángela Torres confesó que se encontraba en pareja con Fran Rizzaro, un joven actor. Los famosos se conocieron y desde entonces nunca más se separaron. Si bien comenzaron como amigos, con el paso del tiempo el amor fue creciendo.

Y cuando todo parecía estar bien, Ángela confesó durante la presentación de su última película que se separó del famoso y reveló los motivos: "Me separé hace un mes y medio. Sí, convivimos un tiempo. A él lo amo, nos separamos en súper buenos términos entendiendo que era el momento de tomar un poco de distancia. Pero nos queremos mucho y somos grandes amigos y compañeros".