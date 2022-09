Por qué Laurita Fernández pegó el portazo y no quiere conducir más en Canal 13

Laurita Fernández tomó una determinante decisión sobre su futuro por estos días. La conductora de 'Bienvenidos a bordo' habría confirmado que se irá de El Trece y dejará el programa de entretenimiento, un golpe para el canal y las animadas tardes diarias.

Lo cierto es que Laurita tomó hace casi un año la conducción del ciclo de juegos. Sin embargo, parece que la determinación de la bailarina es definitiva. Los números de rating no son malos, pero también es cierto que tampoco el formato tiene tanto éxito como lo hizo en un principio y la audiencia ha decaído un poco.

Buscando nuevos horizontes, que no tienen que ver con los números que marca sino con las muchas propuestas de trabajo que viene recibiendo la actriz. A Laurita le llueven propuestas, habiendo ya mostrado grandes condiciones en diferentes formatos como cine, televisión, radio y teatro. Multifacética, apunta a seguir proyectando su gran carrera.

Según explicó la periodista Laura Ubfal en su columna para Intrusos, la conductora se mantendrá al frente del programa hasta finales de este año y luego dará el portazo. Lo considera “un ciclo terminado”, algo que luego profundizó en su programa 'Gossip' que se emite por Net TV.

“Laurita Fernández contó este fin de semana que se va de 'Bienvenidos a bordo'. Y es lógico, todo tiene un tiempo. Ella salió a reemplazar a Guido Kaczka, lo hizo muy bien, Guido la coachea, pero el programa me parece que ya no da para más. Ya no saben qué inventar”, comenzó explicando.

Luego agregó: “Ya inventaron los 31.500 juegos, van para acá, para allá, que los parecidos, que los chicos... La verdad es que Laurita le pone todo, pero también es cierto que ella tiene muchos proyectos por delante. Tiene películas, series y muchas otras ofertas laborales además de hacer radio todas las mañanas”.

Así, la conclusión de Ubfal sobre el futuro es: “Si se van Laurita y Darío Barassi (Con 100 Argentinos Dicen), va a quedar un bache muy grande en las tardes de El Trece. El Trece tendrá que reformatear a partir del mediodía con los cambios. Kuarzo va a tener mucho que ver con las propuestas nuevas, y una de las propuestas que está dando vueltas es el programa de Nico Magaldi, así que no me extrañaría que él vaya en el horario de Laurita”.

Con esto, Laurita empieza a planificar un futuro que al parece no tendría a El Trece dentro de sus proyectos inmediatos, por lo que tomarían diferentes caminos a partir del 2023 y habrá que ver el rumbo a transitar.