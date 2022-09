Las apariciones que tuvo la reina Isabel II en películas de Hollywood

A lo largo de su reinado, la reina Isabel II apareció con bastante frecuencia en el mundo del espectáculo. Fueron varias las producciones, tales como largometrajes o series de televisión, que decidieron representar a la monarca. Tal vez el título más famoso es The Crown, pero también existen varias películas que dieron mucho de qué hablar.

La reina Isabel II cuando era joven / Fuente: El Mundo

Estos son algunas películas donde aparece la reina Isabel II

El discurso del Rey - 2010

La versión joven de la reina Isabel II cayó en manos de Freya Wilson / fuente: The New York Times

Freya Wilson se colocó en la piel de la joven princesa Isabel en la película El discurso del Rey, la cual estaba protagonizada por Colin Firth, quien dio vida al rey Jorge VI. Ambos nos presentaron una historia fascinante, donde el futuro Rey debe luchar contra su impedimento para hablar sin tartamudear.



Por supuesto, el resultado de este largometraje terminó siendo un enorme éxito. La película ganó un premio Oscar a Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Director y Mejor Actor. En total, tuvo 12 nominaciones.

National Lampoon's European Vacation - 1985

El gran parecido entre Isabel y Jeannette Charles / fuente: Warner Bros

La película nos presenta a la familia Griswold, la cual gana un viaje a Europa en un programa de concursos. Cuando llegan a dicho lugar, los protagonistas sembrarán el caos. Se trata de una comedia de los años ochenta que fue dirigida por Amy Heckerling.



En este largometraje, la encargada de ponerse en la piel de la reina Isabel II fue Jeannette Charles. Debido al enorme parecido que existía entre ambas, se convirtió en la actriz que más veces dio vida a la monarca.

Churchill: The Hollywood Years - 2004

Después de Scream, Neve Campbell fue la reina Isabel II / fuente: American TV

En el año 2004, el director Peter Richardson decidió llevar adelante una parodia sobre los hechos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. El rol de la reina Isabel II cayó en manos de Neve Campbell, quien consiguió la fama con el famoso slasher Scream. En esta oportunidad, la actriz nos presentó una versión más joven cuando aún era princesa.

Austin Powers in Goldmember - 2002 Jeannette Charles se lució en la franquicia Austin Powers / Fuente: mashable

No caben dudas de que la reina Isabel II apareció en todo tipo de películas de Hollywood. Debido a su elegancia y al rol importante que cumplía, muchos creían que una persona como ella solo podía formar parte de filmes de época o biográficos. Pero Austin Powers nos demostró todo lo contrario y la sumó a una historia muy divertida. Una vez más, el rol de la monarca cayó en manos de Jeannette Charles.

La Reina - 2006 Así lucía Helen Mirren en la exitosa película La Reina / fuente: filmaffinity

Sin lugar a dudas, Helen Mirren se convirtió en una de las actrices que mejor representó a la reina Isabel II en la pantalla grande. Esta película salió a la luz en 2006 y contó con la dirección del prestigioso cineasta Stephen Frears.



Como era de esperar, el filme se convirtió en un éxito absoluto y recibió excelentes comentarios por parte de la crítica. Debido a su magistral trabajo, la estrella ganó el Oscar en la categoría de Mejor Actriz, mientras que el film recibió un total de cinco nominaciones.



Un detalle no menor es que la mismísima reina decidió elogiar el trabajo que logró Mirren, y hasta la invitó a cenar al Palacio de Buckingham. Cabe destacar que esta no era la primera vez que la intérprete se ponía en la piel de la monarca, ya que le había dado vida en la obra de teatro The Audiencia. Un rol que también le hizo ganar un premio Tony.



De todas estas representaciones, ¿cuál te gustó más?