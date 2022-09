La periodista de C5N Daniela Ballester contó que la amenazaron de muerte: “Me dijeron…”

Por estas horas explotó una fuerte acusación por parte de Daniela Ballester, que denunció públicamente que fue amenazada de muerte. El hecho ocurrió a finales del 2021, decidiendo difundir este suceso recién ahora después de varios meses de silencio, dado la gravedad del asunto.

La periodista de C5N expresó su preocupación por el aumento de la violencia y agresividad que se vive por estos días. Con esto, y aprovechando un espacio de 'Debate abierto', programa el cual conduce, reveló que fue víctima de una serie de amenazas a través de las redes sociales, a causa de expresar sus opiniones públicamente.

“Yo he recibido amenazas. Sé que muchos de mis compañeros también las han recibido. En algunos casos uno no las piensa y dice '¿Qué me van a hacer a mí? Es una persona aburrida en las redes'. Yo no sé si ya esto puede quedar ahí, me parece que no. Y les cuento por qué. Vean este mensaje”, comenzó explicando Ballester mientras mostraba la pantalla.

El crudo mensaje que recibió la periodista denota la gravedad del mismo, no sólo por lo dicho sino también por lo explícito y la misma frialdad del enunciado. "Hola. Te voy a secuestrar, violar y te vamos a matar, por lo que decís en C5N", dijo el implicado a través de una cuenta anónima en Instagram.

“Este mensaje lo recibí yo. Saqué la foto. Esto pasó hace un tiempo y por la gravedad de lo que me decían decidí no contarlo. Mis compañeros probablemente se estén sorprendiendo ahora pero algunos saben que esto pasaba”, decía Daniela mientras exponía la captura de pantalla que guardó durante este tiempo.

Luego la periodista reflexionó sobre las diferentes opiniones y posturas que generan esta violencia. "¿Podemos vivir en una sociedad en la que pasa esto? Yo entiendo que no. La política tiene que empezar a ver para que estos casos de loquitos sueltos sean cada vez menos y para que vayan uniéndose entre sí, para que elijan hablar en vez de enojarse con alguien porque no le gusta lo que dice”.

Tras la denuncia realizada por Ballester, la Justicia logró identificar al autor de las amenazas, realizó el correspondiente allanamiento y secuestro cuatro celulares, dos notebooks, una tablet y dos pendrives. La periodista pidió que se haga algo al respecto y baje el tono de violencia.

"Hay millones de personas con este pensamiento y quienes hablan de política o están en cargos políticos tienen que bajar el tono", explicó Daniela, exigiendo medidas para frenar esta ola de violencia que va en aumento con el paso del tiempo y las diferencias de opinión.