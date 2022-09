Wanda, la "novia" de Tinelli en Canta conmigo ahora, reveló la verdad sobre su relación

De brillar en el escenario, de conmover con su historia personal y de no poder avanzar en la competencia a convertirse en jurado. Wanda Original, una participante de Canta conmigo ahora, se erigió en la sorpresa al recibir la invitación de Marcelo Tinelli de sumarse al staff y así se activaron los rumores de romance.

La buena energía que brotó entre la chica de 23 años y el conductor más famoso de la televisión argentina, sumado a la reciente soltería del animador, construyeron una serie de versiones de un flechazo, de una química que explotó entre ellos, a pesar de la diferencia de edad.

Por eso, Wanda recibió la atención del público y de los medios, de esa manera dialogó con Ulises Jaitt, en su ciclo radial, y ahondó en la verdadera relación que mantiene con Marcelo, para ponerle un manto de claridad absoluta a todas las presunciones de un romance.

En primera instancia, la oriunda de Carmen de Patagones bramó que está soltera, pero inmediatamente le puso picante a todo el asunto al compartir la repercusión que experimenta en la vía pública. “Las señoras me dicen ‘dale para adelante con Marcelo’”, narró.

En cuanto a esos rumores, Wanda explicó: “La verdad que Pampita no sé de dónde sacó esa información, pero nada que ver. Hay una relación profesional, él trabaja acá, yo también, y así se mantiene”. Sin embargo, reconoció que no tiene problemas en pasar de esa amistad a otro tipo de vínculo.

Ulises fue al hueso y le preguntó: “Si Marcelo te invita a salir, ¿saldrías a conocerlo?”. Así llegó la revelación de Wanda sobre la posibilidad de tener una cita con Tinelli: “No existiría ningún tipo de problema, me cae bien, es piola. Es una persona con su porte, es una persona que tiene su facha”.

En ese sentido de halagar las virtudes del ex de Guillermina Valdés, la cantante añadió: “Es un tipo con porte. Ves gente de la misma edad que no se cuida tanto, no tienen facha, tatuajes. Es digno de mirar, tiene una imagen muy bonita”.

Sobre lo que ha compartido hasta el momento con el conductor, la blonda adujo: “Hemos cruzado palabras en el escenario, pero nunca nada que no tenga límite. Es una persona muy copada, muy buena onda. La vida te puede dar sorpresas”.