Aseguran que Marcelo Tinelli tendría un romance con una participante de Canta Conmigo Ahora

Pampita estuvo invitada a LAM este martes. En un mano a mano con Ángel de Brito, la modelo y conductora reveló una fuerte versión sobre el presente sentimental de Marcelo Tinelli.

El conductor del programa de cimentos de América TV le consultó por si la tomó por sorpresa la separación con Guillermina Valdés. "Sí, mucho. Fuimos a comer a su casa y había planes a futuro de todo tipo", comenzó diciendo.

"¿Estás de novia Guille? Acá habían dicho eso", indagó Pampita. "Ella eso me lo negó. Le escribí por privado y me lo negó. Y él también me dijo que está solo", acotó de Brito.

Fue en ese momento cuando la modelo desconcertó a todos. "¿Hay una chica, no? Wanda...", señaló la invitada. "Sí, una participante", precisó el conductor de LAM. "Muy linda", dijo la modelo.

"Está muy salidor por lo que vi en redes. Los quiero mucho a los dos", sostuvo la modelo sobre el presente sentimental de Tinelli.

La chica que habría conquistado al conductor estrella de El Trece sería Wanda Original. Representó a la localidad bonaerense de Carmen de Patagones en Canta Conmigo Ahora, y deslumbró a todos con su increíble actuación al interpretar "Tu Falta de Querer", de Mon Laferte.

Wanda Original.

En relación a Guillermina, recordemos que en las últimas horas trascendió que la empresaria se habría animado a volver a apostar al amor. La información la dio Pampito en Mañanísima a modo de enigmático: "Hay una famosa recientemente separada que ya estaría en una nueva relación. Se está conociendo con alguien. Ella es re famosa, pero él no…", comenzó diciendo.

"Él es un empresario de cuarenta y pico. Están a full. En los próximos días se viene la presentación a los amigos de ella. Viene en serio la cosa. Lo van a negar primero, pero estamos hablando de Guillermina Valdés", disparó el panelista. Guillermina Valdés.

Por su parte, Estefanía Berardi agregó: "Cada uno está haciendo su vida. Si no se le conocía algo a ella, se le iba a conocer a él", sumó. "Es pronto tal vez para llamarlo noviazgo, pero se están conociendo", agregó Pampito.

Finalmente, expuso: "Esto está re chequeado. Es más, te estoy dando un dato fundamental y es esto de que la semana que viene ella se lo va a presentar a sus amigos más íntimos".