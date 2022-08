Tras los rumores de divorcio, Mauro Icardi y Wanda Nara compartieron una particular foto

Wanda Nara ya se encuentra en París, luego de haber estado durante esta semana en Argentina para cumplir con algunos compromisos laborales. Fue durante la fugaz visita de la empresaria a nuestro país que se difundió un audio donde aseguraba que estaba tramitando los papeles del divorcio de Mauro Icardi.

Tras las repercusiones de la noticia, este domingo, sus millones de seguidores amanecieron sorprendidos por unas imágenes que publicó el matrimonio. Primero fue ella quien compartió una foto del futbolista junto a sus dos hijas en el aeropuerto, previo a embarcarse rumbo a Ibiza. "Ibiza con ellos", expresó la mediática junto a la foto.

Luego fue el turno del futbolista, quien posteó dos fotos de ellos juntos, casi como si nada hubiese pasado.

Recordemos que el pasado miércoles en LAM (América TV) lanzaron la bomba de que Wanda está tramitando el divorcio de Icardi. En esta oportunidad, la información no fueron ni rumores ni supuestos. El ciclo que conduce Ángel De Brito puso al aire un audio de la propia empresaria confirmando la noticia.

"Me vine a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro", se la escucha decir a Wanda en un audio enviado a Carmen, una trabajadora de su casa de campo en Italia.

Así, comenzaron a filtrarse audios donde Carmen y Wanda dialogaban sobre este problema. "Me quedaré unos días más y después vuelvo. Estoy tramitando el divorcio porque no puedo más", le explica a su ex empleada.

De esta manera, se confirmaría los rumores que venían circulando desde hace semanas. Pero con estas nuevas fotos, la posibilidad de una reconciliación estaría dentro de las posibilidades.