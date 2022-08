Por qué dicen que Ana Rosenfeld está detrás de la separación de Wanda Nara

En el programa “A la tarde”, que conduce Karina Mazzocco, estaban hablando de los numerosos conflictos que tienen por estos días Wanda Nada, con Mauro Icardi, por el divorcio, con su ex marido, Maximiliano López, y por una interna familiar con su hermana Ivana.



En un momento, cuando se hablaba de los manejos de Wanda Nara, de su cintura para moverse en el conflicto y de sus estrategias al momento de que el caos se convierte en litigio judicial.





“Nos estamos olvidando de la ingeniera de todo esto. Porque todo esto tiene una ingeniería. Ana Rosenfeld”, disparó Luis Ventura, panelista del programa que conduce Karina Mazzocco.



“¿Cómo va a ser Ana Rosenfeld…? ¿De dónde lo sacas?”, le preguntó, incrédula, la conductora del programa. “No escucharon cuando le dicen ‘andá por acá, andá por allá’”, agregó Ventura, que sostuvo que Rosenfeld no va a atender el teléfono para hablar sobre esto.



“Ustedes se creen que Wanda se maneja mediáticamente desde lo alegre. Tiene una ingeniería judicial atrás que le dice ‘esto sí, esto no’. Es así”, argumentó el panelista Luis Ventura.



“No hay ingeniería judicial que te proteja de hacer una falsa denuncia de abuso sexual del padre de tus hijos a tus hijos”, planteó Karina Mazzocco. “Lo que contó Analía es que no sólo estaba Wanda cuando le dicen que tiene que decir que Maxi López abusa de sus hijos. Sino que estaban Mauro Icardi y Ana Rosenfeld”, agregó la conductora.





“No me hagas decir lo que no puedo mostrar porque no lo tengo. Hay una voz que la justicia la tiene como soporte. Cuando vayan a declarar, sepan que hay un audio”, explicó Luis Ventura.



“¿Cuántas de las declaraciones de los últimos tiempos de Wanda hizo Wanda? Ella no habla nunca. Habla la empleada, la maquilladora, fulano, el camarógrafo. Sólo habla con Susana Giménez”, dijo Ventura. “Sale ahora porque tiene cuatro denuncias”, agregó.