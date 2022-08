El ataque de furia de Mauro Icardi por un chimento malicioso

Un nuevo escándalo se desata en la vida de Mauro Icardi gracias al audio de Wanda Nara que se filtró donde admite que le pidió el divorcio a su marido porque ya no podían sostener la relación. Sin embargo, el deportista parecía no estar al tanto ya que en las redes sociales lo desmentía.

Fue entonces que el famoso posteó en su cuenta de Instagram una frase junto al nombre de su esposa: "No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen". Como si fuera poco, los rumores de un futuro laboral sin Wanda comenzaron a sonar fuerte.

Fue en Socios del Espectáculo donde dieron los detalles: "Me acaba de contar algo importante, un último momento. Hay una oferta del Real Madrid para Icardi. Basta de Wanda. Les rompe las pelotas que esté en el medio y tengamos en cuenta que estamos hablando de la Casa Blanca, el equipo número uno de España".

"A ella no la quieren de mánager", revelaron. Pero en ese momento Mauro Icardi no dijo nada al respecto, solo se limitó a guardar silencio y dejar que todo aumente. Sin embargo, en las últimas horas un medio internacional apuntó fuerte contra el argentino y él no dudo en salir al cruce.

"Mauro Icardi ha volado a Ibiza con su familia. El delantero argentino se ausentó del equipo por motivos personales el fin de semana y el fútbol ya no parece ser una prioridad para él. Espero que Luis Campos encuentre pronto otro club para él, pues está claro que ya no pertenece a París", se lee en la noticia.

Fue entonces que Mauro Icardi tomó su celular y apuntó duro: "Dejen de inventar mierd..., la decisión de la NO convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal, ya que NO LOS TENGO y respeté cada entrenamiento. El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo por el cual me pagan".

"Lo que NO voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busquen ensuciarme. Ahorren tiempo y antes de escribir y esconderse detrás de una pantalla o de un periódico, infórmense con la realidad. Si hoy estoy viajando a Ibiza con mi familia es porque en mi TRABAJO nos dieron días de reposo y cada uno los aprovecha como quiere y con quién quiere, eligiendo su propio destino. Les mando un beso", finalizó.