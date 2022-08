Los tiernos posteos de Guillermina Valdés dedicados a su hija por sus 20 años

Guillermina Valdés se separó en mayo de Marcelo Tinelli y, si bien lo que más compartió en estos meses fueron actividades vinculadas a su trabajo, ahora se tomó un tiempo para dedicarle un posteo emotivo a su hija Paloma, que cumplió 20 años.



En esa ocasión, la modelo y empresaria causó ternura en sus seguidores de Instagram con una secuencia de imágenes que acompañaron una dedicatoria a su hija Paloma. La joven es la segunda hija que Guillermina tuvo con Sebastián Ortega.



Con motivo de sus dos décadas, Guillermina Valdés le obsequió un amoroso mensaje en Instagram junto a tres imágenes retro y actuales de la joven, que también se mostró conmovida.





“Mi segunda hija está por ingresar a la segunda década de su vida. Feliz cumple y vida, hija”, escribió Guillermina Valdés en el feed de su Instagram, notablemente emocionada por ese día tan especial.



“Felices 20, mi amor”, expresó la empresaria y modelo en dedicatoria a Paloma, junta a postales que ilustran cómo se fue dando el paso del tiempo y cómo creció la joven de 20 años.



Hace poco tiempo, Guillermina había hablado de una profunda charla que tuvo con Paloma sobre su sexualidad, al revelar que la joven es lesbiana. “Ni siquiera soy pro diversidad, porque no registro las diferencias, que está todo bien”, dijo la empresaria.





“No me importa qué hacés en tu vida privada, con quién te vas a dormir. Después hay situaciones más complejas que tienen que ve con la identidad y me parece que la gente ya tiene que dejar que cada uno sea. Soy respetuosa”, agregó Guillermina.



“Ella me lo contó llorando con angustia. Y después que me lo dijo se quedó en el cuarto un tiempo. Ella me lo contó angustiada”, reveló. Esto sucedió cuando Paloma tenía 16 años. “No me lo esperaba”, reconoció. “Presentame a quien sea tu amor cuando venga”, le dijo.