Tras la noticia del divorcio, revelan un explosivo dato sobre Wanda Nara: "Está buscando a..."

Luego de analizar las actitudes que viene teniendo Wanda Nara en relación a su matrimonio con Mauro Icardi, en Socios del espectáculo lanzaron una explosiva teoría sobre cómo terminará el vínculo entre ellos.

"Está buscando a otro", aseguró sin vueltas Mariana Brey. "Wanda a Icardi le cobra una por una", agregó la panelista. "Yo veo el futuro y esto termina con Wanda dejando a Icardi por otro. Está buscando a otro", sentenció la periodista.

Además, hicieron un repaso de sus últimas publicaciones de Instagram. En ninguna se ve interacción con Mauro: "Yo veo una actitud de una mina soltera, de que está libre. En las historias que sube, habla de la libertad, de que está solita. Y ella no es zonza en nada de lo que hace. Todo tiene un significado", comentó Brey.

Recordemos que en las últimas horas se confirmó que Wanda se encuentra en la Argentina tramitando el divorcio de Icardi. Fue Ángel de Brito quien puso al aire de LAM (América TV) un audio de la empresaria confirmando la noticia.

"Me vine a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro", se la escucha decir a Wanda. "Me quedaré unos días más y después vuelvo. Estoy tramitando el divorcio porque no puedo más", agrega.

De esta manera, se confirmaron los rumores que venían circulando desde hace días. Efectivamente la pareja está separada y decidieron dar el paso final.

Todo indica que la crisis matrimonial, quienes juntos son padres de Isabella y Francesca, viene desde antes de que se viera involucrada La China Suárez en la pareja. De hecho, se barajó la versión de que el futbolista le había pedido la separación antes de que eso sucediera.