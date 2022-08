Sin importarle las críticas, Soledad Pastorutti redobló la apuesta con un osado look en La Voz Argentina

Mientras La Voz Argentina (Telefe) transita momentos decisivos, los integrantes del jurado lucen diferentes outfits para cada etapa del programa, y en esta oportunidad Soledad Pastorutti desestimó las críticas que ha recibido en las redes sociales por sus elecciones y redobló la apuesta con un osado look.

Para el la emisión de este martes de La Voz Argentina, Pastorutti optó por un corset lila semitransparente, con detalles que llegaban hasta la parte superior de las rodillas. Una vez más, la opinión de los internautas fue dividida, pero Soledad se mostró espléndida y distendida.

El look de Soledad Pastorutti en la gala de este martes en La Voz Argentina.

No es la primera vez que la popular cantante es cuestionada por sus looks, y si bien algunos usuarios en las redes sociales acusan que sus elecciones se alejan de su esencia tradicionalista, Soledad Pastorutti se ha encargado de remarcar que su vestuario no implica un cambio en sus premisas.

Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner en un momento fuera del aire de La Voz Argentina.

De todas formas, siempre son más los defensores de la artista que sus detractores. "Bella Soledad", "Te banco siempre", “Soledad Pastorutti, la verdadera ‘qué mujer’”; fueron algunos de los mensajes de sus admiradores en las imágenes que fueron publicadas en la cuenta oficial de Instagram de La Voz Argentina.

En la gala del martes, el equipo de Mau y Ricky eliminó a dos de sus integrantes, por lo cual son seis los participantes de ese team que siguen en carrera.