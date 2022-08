La respuesta de Pepe Cibrián luego de haber sido denunciado por abuso sexual

Este martes se dio a conocer que Pepe Cibrián fue denunciado por abuso sexual agravado con acceso carnal y grupal, y según lo que indica el expediente la situación habría ocurrido en marzo del año 2001.

El denunciante es el empresario uruguayo Raphael Dufort, y su abogada, Rafael Hermida, comentó en diálogo con Teleshow: “La denuncia fue ratificada en el día de ayer. ¿Qué significa esto y en qué estado está hoy la causa? Hoy pasó todo a la unidad fiscal, al Ministerio Público Fiscal, para que comience la investigación, que siempre comienza con el análisis de la víctima, que es una pericial psicológica y psiquiátrica al denunciante”.

En tanto que cuando el mencionado portal consultó a Pepe Cibrián, el famoso productor respondió de manera categórica: “Me parece muy bien que hable este hombre y que diga lo que le dé la gana. Lo mío se va a dirimir en la justicia, no en los medios. No corresponde. No voy a dar reportajes, solo aclaro esto porque obviamente se tiene que entender que es así. No hago ningún derecho a réplica. No hay réplica”.

Sobre el recorrido que seguirá la denuncia contra Cibrián, Hermida explicó: “Luego Cibrián será citado a indagatoria y después tienen diez días para procesarlo. O sobreseerlo. Nosotros vamos a apelar si hubiera sobreseimiento y, para nosotros, el sobreseimiento por prescripción no es sobreseimiento y pediremos que se abra la investigación”.

El supuesto hecho de abuso se habría producido en tiempos en que Pepe Cibrián convocó a Raphael Dufort para que se encargue del vestuario de la obra Las mil y una noches, y la presunta víctima expresó este martes en un móvil para A la tarde (América): "Esta situación de abuso que tuve fue grupal. Yo fui a su casa en Avenida del Libertador para tener una reunión de trabajo y él quería tener sexo conmigo. Me hicieron una pericia psicológica que duró dos horas y media, en donde removí cosas que fui dejando atrás. Quisiera que esto se corte para siempre, que no estén sueltos estos tipos de seres que usan el poder y que engañan para obtener algo a cambio”.

Además, el denunciante cargó contra Cibrián al asegurar: “Quiso que yo tuviera relaciones sexuales con él. Me dijo que la pasemos bien: ‘Olvidate del trabajo, ahora vamos a divertirnos’, me dijo. Yo le dije: ‘Mirá, Pepe, yo no estoy para esto. Yo vine a trabajar. Cuando le dije que me iba, me encontré con dos tipos, me agarran, me empujan a la cama y me empiezan a a sacar la ropa mientras Cibrián me decía que me divierta. Quiero que lo condenen. Es un degenerado, un depravado, un violador”.