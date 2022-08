El duro descargo de Pepe Cibrián tras la infidelidad de su marido: "Voy a..."

Pepe Cibrián hace algunas semanas atrás se convirtió en el foco de todos los medios por su escandalosa separación de Nahuel Lodi tras confirmar que el joven le fue infiel. Sin embargo, ahora el famoso se puso en contra de los medios y realizó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram.

Con un video que compartió, comenzó: "Por respeto a ustedes y a mí mismo, frente a tanto ensañamiento y alevosía hacia mi persona por parte de cierto sector del periodismo, es que decido romper el silencio. Se ha hablado indiscriminadamente de mis afectos frente a las vivencias afectivas producto de mi reciente historia con Nahuel".

"Opinando y calificando los sentimientos más profundos sin reparos que intenté entender como algo de interés por parte de las noticias del corazón y aún aquellas opiniones que son contrarias a mi sentir. Luego, como una tormenta perfecta, con una conveniente puntualidad en un momento histórica de nuestro país y economía en estado agónico", agregó.

Y continuó: "Comenzaron a lanzarse comentarios agraviantes hacia mi persona con imputaciones gravísimas hacia mi integridad, mi buen nombre y mi honor. Por su gravedad y falta de asidero no responderé por esta vía sino en la Justicia. Es muy fácil formular cualquier imputación en un medio".

"Y requerir por esta vía un comportamiento propio de la Justicia, como un careo, sino en la Justicia, donde quien alega debe probar", finalizó. Eso no fue todo porque en diálogo con Susana Roccasalvo contó detalles de los últimos días: "Nahuel vino a Córdoba, hemos tenido muchísimas charlas".

"Creo que se equivocó, creo que estuvo tonto realmente exponiéndose y exponiéndome a algo que no tenía sentido. Uno si tiene ganas perdona, no es tan grave. Además uno tiene que hacer lo que le de la gana. Si yo tengo ganas de perdonarlo, lo perdono. Si tengo ganas de salir con ocho, salgo con ocho", expresó.

Fue entonces que reveló: "No me preocupa eso, no es una moralina lo que a mí me angustia, sino la tontería, exponerme tontamente. Pero hemos charlado muy bien y seguiremos charlando. Porque hay mucho que charlar para poder recomponer un vínculo y ver cómo se arma, qué falta, qué hay, cómo es".