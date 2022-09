La reacción de Soledad Pastorutti tras recibir un particular piropo

Soledad Pastorutti sacó a la luz su lado más osado. Aprovechando su participación como coach en La Voz Argentina, la cantante se anima a jugar con su vestuario. Es por este cambio que recibe miles de mensajes halagadores en las redes sociales.

En este contexto, durante un Twitch que estaba haciendo Diego Poggi junto a Soledad y Rocío Igarzabal, la host digital del reality, le preguntó: "¿Puedo decir algo que es polémico pero es con todo el respeto del planeta? Todos en el chat dicen que sos la mujer más linda de la Argentina y que sos ´alta milf´”, disparó el conductor. "Me gusta eso, me encanta", respondió La Sole.

Luego, contó la historia de cómo conoció a su vestuarista, principal responsable de su cambio. "Es mi mejor amigo, con quien hice el secundario. Cuando éramos adolescentes, salíamos del cumpleaños de 15 de una amiga y todos se habían ido con alguien, salvo nosotros dos, éramos los más feos del grupo. Y este guacho me mira y me dice: ´encima con lo fea que estás vestida...´. Hoy es la persona que me viste y que ha convertido al patito feo, no digo en algo lindo, pero en esto que ven hoy acá. Por eso estoy orgullosa de escuchar esos comentarios porque me costó un montón".

"Yo siempre fui así, lo que pasa es que cuando empecé a cantar tenía un vestuario que tenía que ver con el folclore, que es la música que nunca voy a dejar de hacer. Pero también me propuse otra cosa. Así como todo cambia, ¿por qué en el folclore hay que vestirse siempre con un poncho y taparse y no poder mostrar sensualidad?", explicó Soledad.

"Yo me propuse esto, me costó un montón porque fui la primera, y además por ser mina también cuesta un poco eso. Pero, de a poquito, vamos", finalizó.