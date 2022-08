Carolina Losada y Luis Naidenoff dieron una gran noticia juntos a poco más de un mes de oficializar su relación

Los senadores Carolina Losada y Luis Naidenoff estuvieron como invitados en el programa W, ver y rever (TN), y allí anunciaron juntos una gran noticia frente a las cámaras sobre su futuro como pareja.

La pareja de funcionarios llevará un paso más adelante su relación y se casarán próximamente. “Estábamos hablando y me dijo que se quería casar. ‘Ah, bueno’, le dije yo. ‘¿Vos también te querés casar?’, me preguntó. Y le contesté que no me estaba preguntando a mí. ‘¿No te tenés que arrodillar para eso?’, le dije. Y él se rio, se arrodilló y me propuso casamiento. Claro que le dije que sí”, detalló Carolina Losada sobre el momento en que Luis Naidenoff hizo la propuesta de casamiento.

En tanto que el senador formoseño agregó: “Se dio como se dan las cosas, naturalmente”. A lo que la funcionaria y periodista respondió: “Como cualquier persona que se enamora”.

De todas formas, por el momento Losada y Naidenoff prefirieron no anticipar la fecha ni el lugar donde harán la celebración. “Creo que la situación es tan compleja que tampoco queremos mezclar y confundir un sentimiento muy sano y muy lindo para nosotros con algún tipo de especulación cuando la gente está tan golpeada. El mensaje quizás sea que hay que vivir con intensidad. Se siente de corazón y cuidamos este espacio”, enfatizó el legislador.

La noticia de Carolina Losada y Luis Naidenoff llega a poco más de un mes de oficializar su vínculo. La comunicadora y senadora se separó en diciembre pasado tras 17 años de historia en pareja, mientras que el norteño enviudó en 2018 tras un accidente doméstico en el que su hijo adolescente también perdió la vida.