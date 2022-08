Así está hoy la nieta mayor de Andrea Frigerio: tiene 9 años y tomó la comunión

Andrea Frigerio se desvive por sus nietos, los ama, los malcría, se babea con ellos. Así camina en ese vínculo tan tierno, único y maravilloso, por eso no dudó en exhibir fotos íntimas de la comunión de Olivia, la mayor heredera de su hijo, quien ya transita por los nueve años.

Como cualquier abuela orgullosa, la modelo presenció esa ceremonia religiosa tan tradicional, llena de simbolismos y que obliga a los pequeños a tomar un curso sobre las características del cristianismo. Allí estuvo en primera fila, con los ojos lagrimosos.

Andrea prendió el celular, apuntó siempre hacia su nieta y la llenó de fotografías para generar un hilo enorme de recuerdos y sobre todo para exhibir ante sus seguidores unos fragmentos de ese paso de la gurrumina por la iglesia, rodeada de su familia.

"Feliz primera comunión, Olita", le escribió Frigerio a una instantánea que capturó del momento en que el clérigo le hablaba a la niña, parada al lado de sus padres. De esta manera, la actriz dejó en claro todo lo que late en su interior por su nietita.

Olivia se erige en la mayor, dado que aterrizó en el mundo como fruto del amor de Tomás, y que luego agrandaría la familia junto a Fefi Couture de Troismon con Ramón (6) y Jacinta (4). Todo un clan que alimenta de amor el corazón de Andrea.

Respecto a convertirse en abuela, Andrea le contó a Para Ti: “Yo tengo dos hijos, Tommy, que tiene 40 años y Fini que tiene 25. Y Tommy está casado, tiene tres hijos, mis tres nietos Olivia (9), Ramón (6) y Jacinta (4)". En una confesión de causa sobre lo que siente por todos los enanos.

A la hora de poner en palabras el lazo que la une con estos niños y niñas, Andrea sostuvo: "Y sí, los veo seguido, comparto con ellos las vacaciones y me encanta ser abuela. Yo tuve dos abuelas extraordinarias y me enseñaron mucho a ser abuela. Me encantaría ser como ellas porque ellas además tenían el tiempo de ser abuelas. Yo como trabajo y amo mi trabajo, me tengo que repartir un poco, pero tengo una relación muy linda con mis nietos y adoro ser abuela".