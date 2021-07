El desesperado pedido de Andrea Frigerio: "Haría cualquier cosa"

Algunos días atrás, Adrián Suar confirmó la noticia más esperada para los fanáticos de ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza). A través de sus historias de Instagram, el productor le respondió a uno de sus seguidores cuándo será el ansiado regreso de la exitosa tira de eltrece. "En el 2022 vuelve ATAV", reveló.

Quien está desesperada por retornar a la tira es Andrea Frigerio, quien participó en la primera temporada al darle vida a Madame Ivonne. "Es imposible que renazca Madame Ivonne, o va a ser una precuela o tengo que ser un fantasma", reconoció la actriz en diálogo con Mitre Live.

Madame Ivonne

"Puede ser que aparezca una persona que se parezca, haría cualquier cosa para que aparezca Madame Ivonne, amé ese elenco, fue un año inolvidable", remarcó. Y agregó: "A mí me encantaría, pero no creo que Madame Ivonne vuelva. Hay que hablar con Adrián primero".

"ATAV pedía una segunda temporada. Para mí Madame Ivonne ya pasó a la historia. No puede volver ni como un fantasma. Pero a lo mejor puede volver Andrea Frigerio con otro personaje que no se parezca para nada a ella de aspecto y eso yo lo sé hacer. Nada me gusta más que crear personajes", admitió y lanzó entre líneas su pedido para el productor.

Sobre el grandioso éxito de la telenovela, reconoció: "Nosotros empezamos a grabar antes de que saliera al aire así que no sabíamos el resultado pero ya se intuía por la química que había entre nosotros, por cómo se hacían las escenas, se intuía que iba a ser muy importante. En una época que la gente no está tan pendiente de la televisión, tener un rating tan alto y que la gente mire un programa todo el año no era muy habitual".