El insólito lugar donde Verónica Vieyra conoció a su actual pareja: "Lo vi y dije..."

A mediados de julio, Verónica Vieyra volvió a ser foco de atención tras las polémicas declaraciones de su ex, Silvestre, que en PH Podemos Hablar la acusó de quedarse con los ahorros de toda su vida y de dejarlo a sus 60 años “sin nada” y “en la calle”, tras su escandalosa separación, que fue hace doce años atrás.

“Cuando estábamos casados, se ganó mi confianza para que pusiera a su nombre distintas propiedades. Luego se hizo amiga de mi primera mujer y hoy están las dos disfrutando”, aseguró el actor sobre su ex pareja, que hoy vive en Gualeguaychú, Entre Ríos, y está totalmente en otra sintonía.

Verónica hace teatro para chicos y está muy contenta con su vida en Entre Ríos, donde conoció, en 2014 y en circunstancias de lo más peculiares, a su actual pareja: el abogado Claudio Sobrado. La actriz de Naranja y media suele compartir postales con su compañero en su cuenta de Instagram, donde se los ve muy felices.

“Hace ocho años que estoy en pareja”, confió Vieyra en el programa Mamás felices, donde aseguró que Claudio es “el amor de su vida”, y con quien vive una relación de la que aún hoy se sorprende.

“La verdad es que es un amor de esos que te imaginás, soñás, pero qué creés que no suceden, un amor sano, tranquilo y él es muy buen compañero”, dijo.

Es que la historia de Vero y Claudio comenzó de una manera insólita, al calor del carnaval entrerriano, entre lentejuelas y comparsas. “Estaba tomando un tecito con una amiga, era un sábado a la noche y yo, mientras armábamos una producción para teatro, estaba en jogging y sin arreglarme”, empezó ella.

“En eso me llama mi hija, y me dice que vayamos al carnaval, que había conseguido unos trajecitos para ir, y nosotras estábamos así nomás, tipo pijamada; pero me convenció y fuimos”, siguió, sobre esa noche en la que cambiaría su destino.

“Subimos unas gradas y cuando estoy bajando, veo un pelado de espaldas y le digo a mi amiga: ‘Este es el amor de mi vida’. Cuando lo vi de frente no lo podía creer; era re lindo, tenía unos ojazos, y dije: ‘Ay Dios’; me quedé como una boba, callada, me reía sin saber qué decir”, recordó.

La artista contó que luego de ese primer encuentro, volvieron a verse dos semanas después, nuevamente en el carnaval, y señaló cómo vive hoy este amor, a sus 54 años: “A esta altura, uno está distinto también, igual él tiene diez años menos que yo”.

“Antes ellos estaban con chicas diez años menores y ahora nosotras estamos con chicos más jóvenes”, destacó la rubia, feliz con su presente sentimental con el abogado con quien se animó a darse una nueva oportunidad luego de su matrimonio fallido con el padre de sus hijas, Macarena y Camila.