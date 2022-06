Así es el hombre que conquistó a Milva Castellini en los pasillos de Telefe

La historia de amor de Milva Castellini nació en los pasillos de Telefe, con un compañero de trabajo. Puntualmente, todo empezó en el patio del canal de las pelotas, cuando la conductora de El noticiero de la gente se animó, un día, a “tirarle onda” al jefe de cámaras, Sebastián Lugones.

Así lo contó Milva al recordar los comienzos de su relación que ya lleva doce años y una familia ensamblada formada por su hijo en común, Martiniano, y Abril, la hija que Sebastián tuvo con Carla Quiroga, quien se hizo muy amiga de Castellini y es una más en el grupo familiar.

“Como a veces sucede, fue en el patio del canal. Él ya estaba divorciado y yo no tenía ningún proyecto, así que comenzamos a salir”, contó la compañera de Germán Paoloski en una entrevista a La Nación.

Fue ella la que dio el primer paso: “Le tiré un poquito de onda, pero como Sebas es muy respetuoso, me dijo que primero yo tenía que arreglar mis papeles. Yo no estaba sola, aunque la relación no venía muy bien. Sin embargo, Sebastián me cortó de una porque pensó que, si nos enganchábamos, podían pasar cosas importantes”.

La periodista puso en orden sus asuntos y la relación fluyó de inmediato. La amistad que nació con la ex pareja de Sebastián tuvo mucho que ver con el desarrollo de esta historia. “Somos grandes amigas. No me olvido más la emoción de Carla cuando nació Martiniano”, contó.

“Recuerdo que llegó con Abril y llorando le decía: 'Mirá a tu hermanito' y lo abrazaba a Sebastián. Eso me quedó muy marcado. Ella siempre ha sido muy generosa conmigo, ha tenido cero celos en el vínculo que establecí con su hija”, relató Milva, que conoce a Abril desde sus 5 años.

“En marzo comenzó la facultad, así que ha estado siempre con nosotros, una tenencia compartida. Ella tiene sus dos casas, sus dos cuartos y adora a su hermano y su hermano la adora a ella”, indicó Castellini, que tuvo que someterse a varios tratamientos hasta quedar embarazada de su hijo.

En total, fueron cinco fertilizaciones hasta que, hace nueve años, llegó Martiniano para ponerle fin a ese fuerte deseo de ser mamá que, dijo, para ella se había vuelto una “obsesión”. “No había otro pensamiento, veía embarazadas por todos lados y todo pasaba por ahí”, rememoró Milva, hoy muy feliz de la familia que armó con Sebastián, su hijo, Abril y Carla.