El increíble logro Internacional de Soledad Pastorutti: "Solo les pido..."

Soledad Pastorutti presentó antes de su mega show en el Movistar Arena, "Yo no te pido la luna", una nueva versión junto a los grandes exponentes del género pop, el dúo MYA.

La canción superó en menos de dos semanas las 2 millones de reproducciones en YouTube, obteniendo un gran éxito en todas las plataformas digitales.

La multifacética artista argentina se unió por primera vez al dúo pop del momento, MYA, para presentar una original versión de "Yo no te pido la luna". El clásico, compuesto por Zucchero y popularizado por Daniela Romo, es interpretado en esta oportunidad por las voces de Soledad y MYA, luego de un encuentro surgido en el programa "La previa con Bebe", del periodista Bebe Contepomi. La premisa del programa era unir en un estudio mundos musicales diferentes.

La canción, producida por Nico Cotton, gustó tanto a los artistas, que decidieron grabar un videoclip y lanzarlo como single. El video fue dirigido por Miguel Vazquez. Soledad y MYA colaboran juntos por primera vez en una nueva y fresca versión de un clásico que todos hemos cantado y bailado.

Sobre el proceso creativo Soledad reflexionó: "Con Nico Cotton, Agus y Maxi de MYA y ya nos conocíamos pero fue la primera vez que nos encontramos para grabar algo juntos. Empezamos a jugar con diferentes ideas hasta que apareció "Yo no te pido la luna". Fue muy interesante trabajar casi al mismo tiempo que transcurría el programa. Espero que todo el mundo disfrute y baile como nosotros lo hicimos en este hermoso encuentro. Para mí no hay otra forma de vivir la música que compartiendo, admiro mucho a los MYA y fue un placer cantar con ellos. Yo no les pido la luna solo les pido un momento para escucharla".

Por su parte, MYA comentó sobre la canción: "Hacer una canción con Sole, compartir momentos con ella en el estudio y en la grabación del video fue un sueño hecho realidad. Es una referente y aprendimos de su humildad y su profesionalismo. Nos encantó como quedó la canción y la búsqueda del estilo, el ritmo y el color para que nuestras voces convivan de la mejor manera".