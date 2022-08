El descargo de Marina Calabró tras una dura denuncia de Eduardo Feinmann: "Me acusó de..."

Una impensada guerra se desató entre colegas de la misma radio y canal de televisión, cuando Eduardo Feinmann denunció que Marina Calabró nunca destaca su rating en LN+, pero sí menciona el de otro periodista de la misma señal. Además, el conductor apuntó contra le especialista en espectáculos al señalar que un programa que ella condujo en El Nueve fue un fracaso.

En diálogo con un móvil de LAM (América), Marina Calabró se refirió a la denuncia de Eduardo Feinmann y aseguró: "Me acusó de presunto favoritismo con Jonatan (Viale), cuando lo que yo hago es leer la planilla (del rating). Además, si le parece que es tirarlo al bombo decir que en general queda segundo en la tabla general de las señales de programas de noticias...".

Luego Calabró insistió en que el enojo de Feinmann es inujustificado al explicar de manera contundente: "¿Eso te parece tirar a alguien al bombo? Decir 'primero Jonito y su Más Realidad y segundo el noticiero de Feinmann con tanto'. Me parece que fue como una cosa de chiste que se fue de las manos, se empezó a enojar en serio por la interacción entre ellos y la terminé ligando yo como daño colateral. Lo califico de gratuito porque encuentren ustedes en el archivo una línea mía contra Feinmann o contra su rating, contra su programa, contra su número o contra su éxito. No la hay. Ahí es donde digo gratuito".

En tanto que sobre el fracaso de Confrontados, el ciclo que Marina Calabró condujo en el El Nueve, la periodista remarcó: "Yo no le tengo miedo a la palabra. ¿Quién no ha tenido fracasos? Pero Confrontados terminó un contrato un 31 de diciembre, no fue levantado. El promedio del ciclo fue 2.03, lo pueden chequear, es dato oficial de Ibope. Yo no calificaría eso de fracaso. Me parece gratuito, no venía al caso".

Por su parte, Eduardo Feinmann insistió en su postura de que según él, su colega lo ningunea. "Yo no existo. Soy un panelista que conduce", deslizó.

Finalmente, sobre los informes sobre rating que brinda Calabró, Feinmann sentenció: "Debería leer un poquitito mejor. Falla un poco en matemáticas. Está muy bien en Ciencias Políticas pero en Matemáticas está floja".