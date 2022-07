Trabas a la importación: el gesto solidario de Eduardo Feinmann con un niño operado

Desde su programa de radio, Eduardo Feinmann tuvo un notable gesto solidario con un niño de siete años que necesita una silla de ruedas especial que se encuentra retenida en la aduana por las trabas a la importación.

En el ciclo Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), Feinmann dialogó con la madre de Bastián, el nene que necesita el mencionado elemento ortopédio.

"Bastián necesita una silla ortopédica que no está llegando al país por problemas de importación. En diciembre tuvieron la orden para tener la silla. Hoy no llegan los equipamientos de ortopedia por problemas de importación. No tienen fecha de entrega", explicó Eduardo Feinmann.

Luego la mamá del chico agregó: "La falta de sensibilidad de meter en la misma bolsa... Me indigna que estos señores tengan bronca y metan en la misma bolsa a la ortopedia, que es salud. La butaca para poder trasladar a mi hijo, operado de cadera, está varada en el puerto de Buenos Aires".

Eduardo Feinmann en su programa Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre).

Entrando en detalle con la patología del niño, la mujer se explayó en el programa de Feinmann: "Basti casi pierde la vida, tiene una patología muy compleja, un grado de alergia nunca vista. Hace unos días entró en un shock anafiláctico. No puede esperar tantos meses. Quisiera que los políticos se pongan una mano en el corazón y tengan sensibilidad con nuestros hijos.

Por su parte, Eduardo Feinmann sumó: "Hay papás que hace un año y medio esperan equipamiento. Es una locura lo que están haciendo, es algo criminal. Ojalá los políticos piensen en los chicos".

Acto seguido, para colaborar con el conflicto del hijo de su oyente, Feinmann aportó: "Hoy depende de un abogado que se llama Guillermo Michel. Voy a hacer todo lo posible para que haga algo para sacar la butaca. Vamos a intentarlo".

Tras la gestión personal del conductor, el problema logró ser solucionado. "Michel me está escribiendo para poder comunicarse con usted", le dijo sobre el final de la entrevista Eduardo Feinmann a la afligida madre.