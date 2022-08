Adriana Aguirre dio detalles de su romance con un famoso 45 años menor

La actriz y exvedette Adriana Aguirre confesó que está en un incipiente romance con un famoso 45 años menor. Se trata de un joven trapero de 25 años conocido por su nombre artístico, Paco Amoroso.

"Se llama Francisco, le dicen Paco. Yo le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru”, reveló Adriana Aguirre en el programa La Tarde del Nueve

Luego agregó: “Es una experiencia nueva, es una experiencia distinta. Jamás salí con un chico tan joven”. La actriz conoció a su nueva conquista cuando grabó el videoclip del tema Paga Dios, junto a Paco Amoroso y Ca7riel, donde Aguirre se besa con el joven músico en una de las escenas del material audiovisual.

Además, en diálogo con Luciano López del portal PrimiciasYa, Adriana Aguirre aclaró: "Si bien nombré a una persona que conocí, que tiene 25 años y con la cual estoy teniendo una relación incipiente, muy linda, muy cálida y amorosa, y estamos muy bien, esta relación requiere mucha privacidad. Él es de perfil muy bajo y yo he cambiado y decidido mantener mis relaciones íntimas en privacidad. Simplemente dije Paco y todo el mundo lo relacionó con Paco Amoroso".

Paco Amoroso y Adriana Aguirre.

Al referirse a la diferencia de edad, ella tiene 70 años y él 25, Aguirre explicó: "Si bien la sociedad aprueba y aplaude cuando se da al revés que un hombre mayor sale con alguien más joven... Qué machirulo no. Quiero creer que estamos en una sociedad igualitaria y esto debe tomarse por igual. Es decir: si una mujer más grande sale con un hombre más joven debe ser lo mismo que si un hombre grande sale con una chica más joven. Debe ser exactamente igual tanto para el hombre como para la mujer. Las críticas no deberían ser así porque considero que para mí es válido. Lo más importante es el amor y estar enamorados y el amor no tiene edad. Eso es lo que considero y siento en estos momentos".

Finalmente, sobre la posibildiad de participar en la segunda edición de El hotel de los famosos, Adriana Aguirre contó: "Me llegó la información, pero hasta el momento no tuve ninguna reunión. Lo haría porque soy una persona que le encanta el deporte y súper competitiva. Yo si entro, pongo mis reglas. Soy jodida para convivir en una habitación con otra persona y obsesiva de la limpieza. Además, tengo una alimentación especial. No como lo que come todo el mundo".