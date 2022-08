Las horribles vacaciones en Ibiza de Camila Homs y su novio

Tras su escandalosa separación con Rodrigo De Paul y el conflicto que involucró a Tini Stoessel, Camila Homs dio una rápida vuelta de página y tras una demanda judicial que impuso al futbolista siguió camino por su parte, apostando a su carrera como modelo y rehaciendo su vida en cuestión de semanas.

Tal es así que, en cuanto a relaciones amorosas, rápidamente se la vio envuelta en un nuevo vínculo: el empresario Carlos Benvenuto, presentado como el nuevo novio de la influencer.

Todo iba viento en popa en esta joven unión, que pronto se prestó a un lujoso viaje con destino a Ibiza para vacacionar juntos. De hecho se había comentado que este viaje a la isla española iba a representar una prueba de fuego para la relación, ya que estaban dando un gran paso hacia adelante y podría ser determinante para la perduración del vínculo.

Y es que, si bien Camila fue noticia recientemente por haberse reencontrado con sus hijos Francesca y Bautista en Madrid, ahora trascendieron versiones sobre cómo fueron aquellas vacaciones y ese tiempo de relax que la modelo de 25 años sostuvo con su nueva pareja.

En el programa Mañanísima, bajo la conducción de Carmen Barbieri, una fuente le hizo llegar al panel la información de que a los novios se lo habría visto en todo momento aburridos, con actitudes un tanto frías entre ambos, sin demostraciones de cariño y algo distanciados desde el contacto físico.

“Me quedé pensando cuando vi las fotos de Cami Homs con su nuevo novio que me gustaría charlar con alguien que los haya visto ahí. Llegué a una persona que los estaba atendiendo, que estuvo con ellos, pero de lejos”, comenzaron explicando.

Luego, ante la curiosidad de verlos en esa tonalidad desde las fotos, consultaron mayores detalles: “Le pregunté cómo los vio porque las fotos hablan por sí solas. Me puso ‘sinceramente, aburridos a más no poder’. ni hablaban, al menos el rato que estuvieron en la comida. Ella estuvo todo el tiempo con el teléfono. No había abrazos, no había besos, no había nada”.

De todas formas, en el programa también se contó que ninguno de los dos es muy demostrativo en este punto. “En las fotos ella caminaba distante, no había demostraciones de amor. No hace falta chapar, pero las fotos me dio embolados.Una fuente me dice que no son demostrativos y no los vio apasionados”.

Y remataron recordando que no sólo Homs viene de salir de una relación sino que Charly Benvenuto también: “Cuando recién empezás una relación que estás súper enamorado sos re pegote. Si no te sale al principio… el otro dato es que los dos cambiaron de pareja por otra. Él también estaba en una relación y también hizo el cambiazo” cerraron.