La increíble historia de amor de Karina Mazzocco: "A mi marido lo conocí en..."

Karina Mazzocco habló hace un tiempo de su historia de amor con Omar El Bacha, con quien está en pareja desde hace 17 años. Entre los detalles más insólitos que reveló la conductora está el lugar donde lo conoció.



Un día como cualquier otro, la conductora se disponía a realizar las compras diarias para la casa, algo completamente habitual en su rutina. No obstante, en una de esas salidas su vida cambió para siempre.



“Había ido totalmente camuflada para no encontrarme con nadie. Lo vi y dije: ‘Qué lindo, cómo me gusta’. Ahí empezó”, recordó la conductora sobre aquel primer encuentro visual con quien hoy es su pareja.





“A la salida me preguntó si podía ayudarme con las bolsas”, continuó en su relato Karina Mazzocco, que recuerda aquel día como si hubiese pasado ayer y no hace ya 17 años. Luego, aclaró cómo fue que él volvió a contactarla.



“Me siguió con el auto porque yo no le di nada, ni teléfono, nada. Vio dónde vivía y me mandó flores, bombones. Y un día me mandó un teléfono celular que tenía sólo un número agendado cuando lo enciendo. Era el de él”, contó.



“A partir de ahí, hablamos todos los días y nos empezamos a ver. Van a ser 17 años juntos y tengo un hijo de 15 años. No estaba en los planes ser mamá, pero me enamoré mucho”, reconoció Mazzocco.





Karina Mazzocco y Omar El Bacha son padres de Malek. Hace un tiempo, la conductora había confesado que se siente muy identificada con su hijo por algo muy puntual y que es habitual en la adolescencia: no le gusta tanto estudiar.



“Malek tiene 15 años y es nuestro único hijo. Todo lo hacemos muy a consciencia, tratando de no invadir, pero también marcando y educando en todo momento”, expresó Karina en una entrevista con La Nación.