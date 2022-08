Karina Mazzocco le tuvo que pedir perdón a la Iglesia Universal por una grave denuncia que hicieron en su programa

En su programa A la tarde (América), Karina Mazzocco llamó la atención de su público con un comunicado a través del cual le pidió perdón a la Iglesia Universal del Reino de Dios, por una situación relacionada con la grave denuncia que hizo hace algunos días uno de los panelistas del ciclo.

El periodista Diego Esteves contó algunos detalles de su experiencia con la Iglesia Universal en Brasil, país en el que vivía su padre. “Mi viejo en Brasil fue una figura del canal Récord, que es el segundo canal más visto de ese país. Los dueños, ¿sabes quiénes son?: La Iglesia Universal del Reino de Dios. Mi viejo se estaba muriendo, lo internaron, él no se quería internar. Él creía en terapias alternativas, estaba en su derecho a morir como ca...jo se le ocurriera”, comenzó el panelista sobre su experiencia.

Luego, Esteves contó lo que sucedió cuando fue a ver a su padre al sanatorio en el que estaba internado. “Viene la empleada de él de toda la vida y me dice ‘Diego por favor, sacá a tu papá de acá’. Me dice: ‘Se acaban de acercar dos obispos de la iglesia, autoridades máximas, a tu viejo y le decían, ‘moribundo, ¿vas a donar todo o no Marcelo’, ‘¿vas a donar todo a la Iglesia o no vas a donar todo a la Iglesia?, decí que sí, Marcelo’. Obviamente, mi papá nunca dijo que sí, porque se murió al día siguiente”, detalló el integrante del programa que conduce Karina Mazzocco.

En su denuncia, Esteves acusó finalmente: “Eso es la gente que hace plata con las creencias de la gente y las necesidades, porque son megamillonarios. Son el Pastor Giménez por miles de cientos porque están en todo el mundo”.

Días después del fuerte descargo del panelista, Mazzocco expresó: “El pasado jueves 18 de agosto de 2022, entre los diversos temas que hemos tocado en nuestro programa, se mencionó a la Iglesia Universal del Reino de Dios y sus líderes doctrinarios. Dicha Iglesia es una institución que, luego de cumplir los requisitos legales, obtuvo el reconocimiento como entidad religiosa por parte del Estado Argentino”.

Acto seguido, Karina Mazzocco remarcó: “En este comunicado, queremos aclarar que las opiniones personales vertidas durante el desarrollo del mismo no representan la opinión de Jotax Producciones ni de América TV y que en caso de haber generado algún malestar en dicha institución, en sus autoridades y particularmente a los fieles, hacemos llegar nuestras más sinceras disculpas”.