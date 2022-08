¡Cumplió 21! Así está hoy Rocco, el hijo que Marcela Tinayre tuvo a los 50 años

Marcela Tinayre compartió en su cuenta de Instagram un emotivo posteo que muestra el paso del tiempo y algo de la vida de su tercer hijo, Rocco Gastaldi, quien el pasado miércoles cumplió 21 años y cuyo nacimiento es considerado un verdadero hito para la ciencia.



Sucede que la hija de Mirtha Legrand se sometió a un tratamiento de fertilidad a los 50 años. “Feliz cumple Rocco. Amamos todo de vos, desde tu nobleza, inteligencia, tu hermetismo, tu bondad. Sos maravilloso, hijo. Duele el corazón de tanto amor, 21 años ya. En tu talento estará tu camino. Yo y tus hermanos, siempre a tu lado. Te amo, cachorro”, escribió Marcela.



En cuanto a cómo había sido aquel embarazo y cómo impactó la noticia, Tinayre dijo: “Soy una rebelde y me gusta sorprender a todos”. La propia Mirtha Legrand demostró su asombro al asegurar que a esa altura esperaba más un bisnieto que otro nieto.





Marcela Tinayre desafió no solo a su edad, sino también a la ciencia. “Este es un hijo muy deseado, viene a unir a dos familias, a la mía y a la de mi esposo”, aseguraba en aquel momento la hija de Mirtha Legrand, en referencia al empresario Marcos Gastaldi.



Cuando nació Rocco, Nacho Viale tenía 20 años; y Juanita, 19. Aunque todo estaba articulado para que el bebé naciera alrededor del 3 de septiembre, Marcela empezó a sentir fuertes contracciones el jueves 23 de agosto. Tras un examen que parecía de rutina, su médico decidió internarla esa misma tarde en el sanatorio Otamendi Miroli. Allí se anticipó el nacimiento vía cesárea.



“Todo fue fantástico. Acá está Rocco, de quien todo el mundo estuvo hablando. Como un amigo me dijo ayer, es casi patrimonio nacional”, expresaba en aquel entonces, hace 21 años, Marcela Tinayre.





“No tuve miedo. Soy una madre corajuda que no teme aceptar riesgos con tal de dar vida. Mis dos hijos anteriores habían nacido por parto normal, así que esta era mi primera cesárea. Pero lejos de ponerme nerviosa, me gustó tenerla para poder contarla. Fue algo maravilloso. Fue hasta divertido”, comentó.



“Cada embarazo es un mundo, pero este me agarró en una etapa muy especial de mi vida, en otra edad, con mayores riesgos. Nunca tuve miedo por mi salud, en ese sentido creo que soy una madre corajuda”, agregaba Marcela en aquel momento.