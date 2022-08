Carolina Losada contó detalles íntimos de su convivencia con Luis Naidenoff

Hace poco más de un mes, salió a la luz que la senadora Carolina Losada y senador Luis Naidenoff están en pareja, y este viernes la periodista estuvo como invitada en el programa LPA (América), donde contó algunos detalles de la convivencia entre funcionarios.

Por un lado, la actual senadora por la provincia de Santa Fe aseguró que no extraña el periodismo porque está "más en televisión que antes", a la vez que habló sobre su flamante noviazgo con el senador por la provincia de Formosa.

Cuando Florencia Peña le preguntó a Carolina Losada si hablan de política con Luis Naidenoff, y además quiso saber si viven juntos, la invitada respondió muy segura: "Vivimos juntos desde el día cero. Yo creo que cuando uno tiene determinada edad, ya sos grande, ya sabés lo que querés".

Luis Naidenoff y Carolina Losada.

Luego agregó: "Hablamos un montón de política. Él me escucha mucho, yo lo escucho mucho a él. No discutimos, nos respetamos mucho. De hecho, en la última votación votamos diferente, y me parece perfecto que cada uno tenga su forma de ver los temas".

En cuanto a lo coticiano, Losada contó que a ella le encanta cocinar, pero no planchar ni lavar los platos. En este sentido, comentó que con Naidenoff hacen buen equipo también en las tareas domésticas. "A él le encanta lavar los platos", remarcó.

Además, Carolina Losada contó cómo fue el momento en el que Luis Naidenoff le propuso casamiento. "Yo me quiero casar con vos, a mí me gustaría que nos casemos", le dijo el senador a su pareja en una conversación. Entre risas, la periodista contó que le contestó: "Ah bueno, ¿pero no te tendrías que arrodillar para eso?". A lo que su novio respondió replicando el gesto que pidió su novia. "Y le dije que sí", confesó la funcionaria.

Finalmente, sobre su relación con Naidenoff, Losada definió: "La verdad que nos complemetamos mucho en un montón de cosas, nos ayudamos, nos escuchamos y admiramos mutuamente". En cuanto a la fecha del casamiento, la funcionaria y comunicadora dijo que el evento no es inminente, y que por el momento piensan celebrarlo con amigos y sus seres más cercanos.