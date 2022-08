Soledad Pastorutti al borde de las lágrimas por la notable performance de una participante de La Voz Argentina

La Voz Argentina (Telefe) inició sus emisiones en vivo, dando por comenzada la etapa en la que el público comienza a votar a los participantes que se encaminarán a la final del certamen de canto. En la noche del jueves, una joven conmovió a Soledad Pastorutti con una notable versión de un clásico del folclore.

La jujeña Luciana Araya, del team de La Sole interpretó Juana Azurduy y logró emocionar hasta las lágrimas a Pastorutti, quien siguió las instancias de la presentación desde su silla.

Una vez que Araya terminó de cantar, Soledad expresó: “No lo puedo creer. En realidad sí, lo pasamos en el ensayo y fue genial. Pero quiero decirte que sos una guerrera Luciana y lo demostraste en este escenario. Viniste acá a buscar un lugar espectacular y es tuyo. Realmente me hiciste emocionar y me hiciste pasar por todas las sensaciones que uno puede llegar a tener cuando escucha una canción. Todas lindas. Te felicito, me hiciste sentir muy bien. Aguanten las mujeres en el folclore”.

Tras la devolución de otros integrantes del jurado, la participante enfatizó: “Realmente, muchas gracias por permitirme cantar esta canción que no solo hace alusión a una gran heroína que tuvimos como Juana Azurduy, sino que también hace alusión a la fortaleza que tenemos las mujeres".

Finalmente, la joven que integra el equipo de Soledad Pastorutti remarcó: “Es una cosa que te tiembla el cuerpo al solo cantarlo. Uno empieza a meterse en la guerra... en la guerra que, a veces, también es la vida por cómo la luchamos. Es una canción que canté cuando era chiquita y ahora lo hice por primera vez en un escenario”.