El inesperado reclamo de Darío Barassi a Lali Espósito

Darío Barassi volvió a hacer de la suya y decidió enviarle un mensaje a Lali Espósito en pleno vivo de 100 argentinos dicen, el programa que conduce por la pantalla de El Trece.

Fiel a su estilo, Barassi quiso sacarse una duda vinculada a la cantante pop. "¿Dónde está mi teléfono?", le preguntó a la producción. Entonces, explicó: "Quiero preguntarle a Lali esto…porque me llamó la atención que chape tanto, quién es el que está con ella porque la vi en una pileta, en una playa con alguien, ¿qué pasa?".

Además, aprovechó para pasarle un reclamo al aire: "Hizo un asado y no me invitó, pero las últimas dos veces me invitó y no fui".

Así, le envió finalmente un audio: "Enana estoy hablando de vos en mi programa porque cada vez que alguien gana cien lucas festejamos con tu música. Escuchame, ¿por qué chapas tanto en tus recitales? ¿Y quién es ese rubio con el que chapas? Luli quiere chapar con vos, ¿alguna quiere? Lali contame eso".

Recordemos que Lali sigue en plena gira con su Disciplina Tour. En cada show, invita a algún famoso al escenario. En Santa Fe se sumaron Nati Jota, Flor Jazmín y Kevsho, tres destacados influencers argentinos. En un momento de la noche, la cantante los invitó a todos al escenario y se dispuso a besarse con cada uno de ellos, alentada por su público.

Hace pocas semanas fue el turno de La China Suárez, quien subió al escenario durante un concierto que se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay. La cantante llamó a su ex compañera de Casi Ángeles al escenario y luego de abrazarla le estampó un beso en la boca que hizo estallar a todos los fans presentes.