El angustiante audio de Cinthia Fernández relatando el momento previo a la internación de su hija

"Venía todo bárbaro hasta que terminamos así", había expresado el Cinthia Fernández en su cuenta de Instagram el domingo por la noche, junto con una foto de su hija internada. Con el pasar de las horas se confirmó que la panelista se encontraba en Punta Cana de vacaciones junto a sus tres hijas.

El lunes por la mañana, la bailarina volvió a usar sus redes para dar más detalles de lo sucedido: "Buen día, por acá andamos tristes, parece que Fran queda internada por una bacteria. Le agarró gastritis aguda y como no para, hay que dejarla internada. Estamos esperando al doc. No puedo creer la mala suerte, de preparar algo con tantos meses y tanto amor y que justo le pase esta desgracia y no pueda disfrutarlo", dijo en referencia a la sorpresa que organizó para celebrar junto con sus hijas el Día de la Niñez. “Ojalá pronto mejore y podamos hacer de las nuestras”, agregó.

Cinthia junto a sus hijas.

Tras la repercusión por lo sucedido, en Momento D (El Trece) contaron más sobre el estado de salud de Francesca. Mediante un audio, la panelista del programa reveló cómo fueron los momentos previos antes de la internación en un hospital de la ciudad de República Dominicana.

"Les había hecho una sorpresa a las nenas y me salió todo para atrás. Nos subimos al avión. Antes de subir comimos en esa porquería de lugar porque era práctico y porque los nenes quieren comer ahí", señaló, en referencia a la conocida cadena de comidas rápidas.

"El vuelo era a las 12 y a las 2 de la mañana comenzó a vomitar Fran. No paró. Vomitó todo el vuelo. Ya al final del vuelo vomitaba la bilis. Nos bajamos para hacer la escala y ahí vomitó cuatro veces, pobrecita", agregó Cinthia, y contó que tuvo que comprarle ropa nueva de urgencia para poder cambiarla.

"En el siguiente vuelo siguió vomitando y llegó acá. Nos trasladaron al hotel y en la camioneta se vomitó entera. Le daba dos gotas de agua y me vomitaba entero y ya no sabíamos qué hacer", recordó angustiada.

"En el hotel la meto a bañar para que se recomponga porque tenía fiebre", contó en el audio, pero el panorama no mejoraba y decidieron internarla.