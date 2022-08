Soledad Pastorutti contó por qué con su marido dejaron de hablarse durante un mes

A primera vista, la imagen que Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio transmiten es la de una pareja súper sólida donde ambos se hacen el aguante en todas. Eso, al menos, es lo que la cantante y su marido hicieron ver a lo largo de sus 15 años de matrimonio.

Pero que La Sole y Jeremías se conozcan desde la adolescencia y hayan aprendido a convivir con lo bueno y lo malo de cada uno no significa que la paz sea una constante en su casa de Arequito, Santa Fe.

Así lo hizo saber la jurado de La Voz Argentina en su visita a La Peña de Morfi, al recordar una vez en la que con su pareja estuvieron alrededor de 30 días sin dirigirse la palabra por un motivo que puede generar una grieta y hacer tambalear a los matrimonios más sólidos: el fútbol.

Aprovechando que Audoglio estaba en el estudio de Telefe, Jey Mammon lo hizo pasar y se quiso sacar una duda. “¿Es verdad que en una vuelta discutieron por fútbol y no hablaron por un mes?”, disparó el conductor.

“Sí, de ahí en más dije que de fútbol, de política y religión no se habla más en mi casa”, reconoció Jere, entre risas. Incrédulo, Jey repreguntó a La Sole: “¿Es posta que por un mes no hablaron?”.

“Puede ser…”, admitió ella entonces, y pasó a explicar lo sucedido con el papá de sus hijas Antonia y Regina. “Pasa que somos de equipos totalmente contrarios. Él es de River, yo soy de Boca. Él es de Belgrano en Arequito y yo soy de 9 de Julio”, detalló sobre estas diferencias insalvables.

A pesar de estar en equipos rivales, la artista contó que con el tiempo lograron cómo gestionar con la mayor armonía posible ese tema candente: “Yo, por ejemplo, lo banco a él cuando no jugamos en contra, obviamente, y él me banca a mí”. Sin embargo, aclaró que ver partidos juntos es un plan que elige evitar si no quiere peleas.

Es que, según explicó Soledad, Jeremías se pone como loco cuando ve fútbol, tan sacado como el recordado Tano Pasman. “Él se pone como el tipo este que grita”, señaló ella, a lo que su pareja contó que se ponía tan mal ante las fechas clave que tomó una drástica decisión: “De hecho, los clásicos hace muchos años que no los veo”.