El álbum de fotos privado de las hijas de Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio se casaron en 2007 y supieron formar una hermosa familia. Producto de ese amor es que llegaron al mundo Antonia y Regina, de 11 y 8 años respectivamente.



La cantante y el jurado de La Voz Argentina disfrutaron de un largo romance antes de decidir convertirse en padres. Es así que en junio de 2010 llegó al mundo la primera de sus hijas: Antonia. Luego, tres años después, fue el turno de Regina, en febrero de 2013.



Al principio, si bien sus hijas la acompañan en sus giras tanto en la Argentina como en el exterior, Soledad Pastorutti prefería resguardar la intimidad de sus hijas y no solía exponerlas en las redes sociales.





Tanto es así que hace pocos meses se conoció que La Sole no les permite a sus hijas de 11 y 8 años que tengan redes sociales públicas.



No obstante, eso cambió hace poco tiempo y ahora sí se animó a mostrarse junto a ellas. Y ahora se las puede ver en los videos que la cantante sube a su cuenta de Instagram, cantando canciones, cocinando y en cualquier situación cotidiana.



En una entrevista brindada hace poco tiempo a La Voz del Interior, Soledad comentó: “Tengo un estudio en casa que, en pandemia, cuando se abrieron algunas actividades, armamos un espacio de arte, al que mis hijas van con gente de todas las edades. Hay diferentes turnos, se armó algo muy lindo”.





“Ellas estudian piano, canta y danza. Incentivo mucho el arte en ellas, toda persona debería hacer algo artístico”, agregó, como madre orgullosa, Soledad en la misma entrevista.



“Lo que sí les digo es que no significa que tengan que vivir del arte y que sea fácil vivir del arte. Ellas ya me conocieron así, con una carrera, pero siempre les digo que no es todo tan fácil”, aclaró.