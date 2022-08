Revelan que Mica Vázquez engañó a Fernando Gago con una estrella de la Selección

Mica Vázquez reflotó, probablemente sin intencionalidad, una trama truculenta que padeció con Fernando Gago, de esa época de jóvenes que vivieron en Madrid. La actriz especificó que sufrió infidelidades y soltó que ella también se tomó una revancha, ahora se conoció el nombre del hombre con el que se vinculó en una aventura.

La actriz visitó el piso de PH, y tras una consigna no dudó en describir su experiencia con el ex jugador, pero con un tono de mucho humor y de total superación. Así exclamó: "Me cagó con media Argentina y con media Europa… Yo me enteré de algunas historias. Teníamos 19 años. Ellos tienen plata, poder, minas, son chicos".

En ese mismo ciclo, cuando Andy Kusnetzoff indagó en si accionó una especie de revancha, Mica entregó indicios muy fuertes al aseverar: "Yo fui fiel hasta que estuvimos en un tiempo, en el que no estábamos separados, pero yo dije 'me tengo que vengar'. Fue más una venganza que otra cosa. Me chapé a un pibe, nada más. Creo, o por ahí algo más".

Impresionante el nivel de rebote que generó este recuerdo de Vázquez, que en varias oportunidades en todos estos años, desde el 2009, reconoció que el amor se terminó por la influencia de comportamientos erráticos de Gago. Así que ahora la actriz se encuentra en el foco de la tormenta.

Frente a la magnitud de la controversia, Socios del espectáculo buscó la palabra de la famosa, quien ahondó en todo lo que sucedió el sábado. “Me sorprendió la repercusión, básicamente porque se sacaron cosas de contexto, no es que hable después de 15 años. Yo no tengo problemas de responder cosas que viví. Eso no significa que voy a ir a un programa a exponer un montón de cosas que viví. No quise reflotar mi relación con Fer “, argumentó.

Tras escuchar la explicación muy coherente de Mica, en el piso del ciclo de eltrece Adrián Pallares reflexionó: “Es verdad que en una nota en 2019 en Paparazzi también lo había dicho”. Hasta que Rodrigo Lussich metió la púa y se preguntó: “¿No faltaba un hombre del lado de ella?”.

Así, Luli Fernández prendió el ventilador y sacó a relucir un affaire de Mica con un futbolista, con un compañero en ese momento de Gago en el Real Madrid. “En su momento se habló de una supuesta charla, mensajes que habría tenido con Pipita Higuain”, bramó la modelo.

Y para finalizar, la panelista reveló con todas las letras: “Gago y Pipita jugaron ambos en el Real Madrid, los que saben dicen que tuvieron un ‘rife rafe’”.