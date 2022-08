Gisela Dulko explicó la escandalosa separación de Mica Vázquez y Fernando Gago, su ex

Una vez más, Mica Vázquez fue con todo y contó cómo fue el final de su historia de amor con Fernando Gago, su novio durante cuatro años. La que se llevó la peor parte fue Gisela Dulko, la ex pareja del jugador de Boca Juniors, con quien tuvo tres hijos.

Siempre quedó en claro que la tenista fue la “tercera en discordia” en esta historia, pero nunca como ahora, que Mica lo puso en palabras durante su paso por el programa de radio de Diego Leuco, en Zulu TV.

“La arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail y no sé por qué, ese mail él se lo había mandado a Gisela Dulko diciéndole ‘mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’”, contó Vázquez.

“Todo se dio cuando él fue a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, en donde la conoció a Dulko. Volvió raro de ahí. Y viste esto de la percepción… yo dije ‘éste está en otra’... en una relación paralela estaba, literal. Y pasaron varios meses hasta que nos separamos”, confió.

“Yo pensé que podía cambiarlo, pero es patológico ese comportamiento de él. Al principio viste que vos creés ‘bueno, lo voy a cambiar… está enamorado…’ Pero pasaron tantas, pasó tanta agua abajo del puente que en un momento dije ‘no, bueno, esto es patológico, no va a cambiar nunca’. Imagínense el trabajo en terapia que tuve que hacer. Pero al margen de eso, yo igual era chica y en ese momento lo vivía todo como mucho más grande, a los 22, 23 años, éramos muy chicos”, sumó.

“A mí me costó mucho separarme, porque yo me separé amándolo. Yo lloraba y le decía ‘si vos me dejás yo me tiro a las vías del tren’ más o menos. Fue una relación medio enfermiza. Ni te explico después ver las notas de ellos dos diciendo ‘en casa con los perros y mi marido’. Era mi marido, mis perros y mi casa, la concha de la lora”, añadió.

“Me pasaron muchas cosas con él, tuve mucho dolor, mucha bronca, mucho enojo y no le guardo rencor… O sea, lo quiero. De hecho nos reencontramos después de muchos años y él me pidió perdón por un montón de cosas”, cerró.

Cansada de que la metan en el “barro mediático”, Dulko eligió sus redes sociales para hacer su descargo: “Yo no fui tercera en discordia entre Micaela y mi ex marido. Jamás supe que él estaba en otra relación cuando empezó a salir conmigo”.

“Yo hablé con Micaela y lo aclaramos en privado porque nunca fue mi intención lastimar a nadie. Fin del comunicado”, escribió, ¿dando por terminado el caso?