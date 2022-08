Florencia Peña rompe el silencio tras acusar a Estados Unidos de estar detrás del cierre de su Instagram

Florencia Peña decidió abrirse una nueva cuanta en Instagram luego que le cerraran su cuenta anterior con más de 6 millones de seguidores. La actriz y conductora decidió publicar un descargo en su nuevo perfil en el que denunció una operación en su contra digitada por Estados Unidos.

"Como sabrán hace casi un mes, me cerraron la cuenta. Parece ser que definitivamente y nadie entiende por qué, yo no entiendo por qué, la gente que me pregunta tampoco entiende por qué y la verdad es que no hay ninguna respuesta", comenzó diciendo.

"Mis fotos sexis que ya casi a esta altura son fotos infantiles son las que molestan, son las que infringen mi relación con la comunidad dentro de Instagram. No hay una respuesta a mi pregunta. Instagram nunca me contestó por qué cerró la cuenta, pero si a través de un amigo de un amigo de un amigo, porque no sabemos nunca dónde llegar, me dijeron que Estados Unidos había tomado la resolución de no devolvérmela", disparó.

Tras las repercusiones de su descargo, en LAM (América) fueron a buscarla para sumar más detalles sobre esta denuncia."Es durísimo porque nadie da la cara. Nadie me dice por qué bajaron mí Instagram, más allá de las fotos denunciadas sexys. Para hacer las demandas que estamos haciendo, nos tuvimos que meter en Instagram para buscar, y demostrar que es arbitrario y absolutamente discriminatorio el algoritmo conmigo", expresó en un móvil para el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América.

"Obviamente son campañas de cuentas fakes (falsas) que me denuncian en un lapso de tiempo para que el algoritmo se entere que mí cuenta está siendo denunciada. Lo que pasa es que el algoritmo no se da cuenta que esas cuentas no son reales o que son ataques armados". agregó Peña.

"La foto por la cual me denunciaron también la tienen mis cuentas de fans. Y lo peor de todo, que no tiene remate, es que después de un mes me contestaron la carta documento y la respuesta fue que vayamos a hacerle juicio a Estados Unidos", explicó.

"Yo vivo del Instagram, es uno de mis mayores ingresos. Tengo una empresa y mucha gente trabajando conmigo. Y la otra pata es la persecución, de la que yo soy objeto. Entiendo que hay gente que quiere cancelarme, pero no me van a cancelar porque me saquen el Instagram. Me terminan dando más fuerza, porque me vuelvo más visible", concluyó Flor.